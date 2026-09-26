Atlante golpea a Rayados con la base que trajo de Expansión

El Atlante volvió a ganar después de seis jornadas y lo hizo en una noche que conectó con la principal apuesta de su regreso a Primera División.

Luis Puente y Luis Calzadilla, dos de los jugadores que conservaron su lugar tras el salto desde la Liga de Expansión, marcaron dos de los cuatro goles con los que los Potros derrotaron 4-2 al Monterrey en el partido que abrió la Jornada 10 del Apertura 2026 en el Estadio Banorte.

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Puente abrió el marcador al minuto 11, en la primera llegada clara del Atlante.

Mientras que Calzadilla obligó a intervenir al portero Esteban Andrada y, en el rebote, el delantero apareció frente al marco abierto para definir el 1-0.

El Monterrey respondió siete minutos después, cuando el belga Hugo Cuypers recibió dentro del área y cruzó un remate de zurda a la escuadra.

El empate, sin embargo, no reflejaba lo que pasaba en la cancha: al descanso, el Atlante acumulaba 1.07 goles esperados contra 0.40 de Rayados, pese a tener un poco menos la pelota.

La diferencia apareció apenas empezó el segundo tiempo.

Al 53, Jhojan Julio estrelló un disparo en el poste y Calzadilla aprovechó el rebote para recuperar la ventaja.

Once minutos después, Eduardo Tercero definió de zurda dentro del área para el 3-1. Monterrey seguía teniendo más la posesión, pero el Atlante llegaba con mayor claridad.

Con dos goles de ventaja, Miguel Herrera recurrió incluso a Christian "Hobbit" Bermúdez al minuto 73.

El veterano, otro de los que llegaron desde Expansión, había disputado un solo encuentro y 12 minutos en todo el Apertura 2026.

Esta vez entró para cerrar un partido ante uno de los planteles más profundos del campeonato.

Matías Almeyda movió el banquillo y Monterrey terminó volcado al ataque.

Roberto de la Rosa descontó de cabeza al 82, tras un tiro de esquina, y Rayados todavía tuvo aproximaciones para buscar el empate.

El riesgo abrió espacio para el gol definitivo: al 90+6, Jhojan Julio encabezó un contragolpe y marcó desde fuera del área el 4-2.

El contexto también favoreció a los Potros. Rayados llegó sin Orbelín Pineda ni Víctor Guzmán, concentrados con la selección mexicana, y sin Lucas Ocampos lesionado por una contractura muscular.

El Atlante, en cambio, fue uno de los siete equipos de la Liga MX que no perdió futbolistas por convocatoria en una Jornada 10 disputada en plena fecha FIFA.

Antes de esta jornada, los 12 futbolistas que llegaron desde Expansión acumulaban el 38.9% de los minutos del Atlante, y Puente y Calzadilla volvieron a darle peso a esa base en la noche más productiva del equipo desde su regreso a primera División.

Es apenas la segunda victoria de los Potros en el Apertura 2026, después del 3-2 sobre Cruz Azul en la Jornada 3.

El resultado los deja con 11 puntos y, de manera provisional, en el lugar 13 de la tabla, mientras Monterrey se mantiene décimo con 13 unidades y un partido menos.

En las tribunas quedó el contraste: amplios espacios vacíos acompañaron la mejor noche ofensiva del Atlante desde que volvió a la Liga MX. En la cancha, en cambio, la base que llegó desde Expansión encontró otro argumento para sostenerse en Liga MX.