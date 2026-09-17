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Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026: ¡Hay Clásico América vs Chivas!

Se juega la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la sexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el Clásico América vs. Chivas.

Redacción SI México

América vs. Chivas, el duelo más importante de la Jornada 9.
América vs. Chivas, el duelo más importante de la Jornada 9. / MexSport Sports Agency

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX ofrece el partido más importante del futbol mexicano, pues se juega el Clásico Nacional entre América y Chivas. El Rebaño Sagrado y las Águilas llegan como segundo y tercero de la tabla, respectivamente, siendo esto un ingrediente extra para este partido.

La Fecha 9 del Apertura 2026 inicia este viernes 18 de septiembre, donde destaca el partido entre Puebla y Atlante. En la jornada sabatina, además del Clásico Nacional, destaca el Monterrey vs Cruz Azul, mientras que el domingo la jornada culmina con el Querétaro vs León.

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Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026

Viernes 18 de septiembre

  • Puebla vs Atlante | 19:00 horas 
  • Juárez FC vs Tigres | 21:00 horas 

Sábado 19 de septiembre

  • Atlas vs Pumas | 17:00 horas 
  • Atlético de San Luis vs Necaxa | 17:00 horas 
  • Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 horas 
  • América vs Chivas | 21:00 horas 

Domingo 20 de septiembre

  • Pachuca vs Tijuana | 18:00 horas 
  • Toluca vs Santos Laguna | 18:00 horas 
  • Querétaro vs León | 20:00 horas 
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