Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026: ¡Hay Clásico América vs Chivas!
Se juega la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la sexta fecha del balompié mexicano, donde destaca el Clásico América vs. Chivas.
La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX ofrece el partido más importante del futbol mexicano, pues se juega el Clásico Nacional entre América y Chivas. El Rebaño Sagrado y las Águilas llegan como segundo y tercero de la tabla, respectivamente, siendo esto un ingrediente extra para este partido.
La Fecha 9 del Apertura 2026 inicia este viernes 18 de septiembre, donde destaca el partido entre Puebla y Atlante. En la jornada sabatina, además del Clásico Nacional, destaca el Monterrey vs Cruz Azul, mientras que el domingo la jornada culmina con el Querétaro vs León.
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Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2026
Viernes 18 de septiembre
- Puebla vs Atlante | 19:00 horas
- Juárez FC vs Tigres | 21:00 horas
Sábado 19 de septiembre
- Atlas vs Pumas | 17:00 horas
- Atlético de San Luis vs Necaxa | 17:00 horas
- Monterrey vs Cruz Azul | 19:00 horas
- América vs Chivas | 21:00 horas
Domingo 20 de septiembre
- Pachuca vs Tijuana | 18:00 horas
- Toluca vs Santos Laguna | 18:00 horas
- Querétaro vs León | 20:00 horas
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