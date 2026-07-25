Atlante rescata el empate ante América en su regreso al Estadio Azteca
Atlante volvió al Estadio Azteca y lo hizo con un resultado que tuvo sabor especial. Los Potros rescataron un empate 1-1 frente al América en el duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, disputado este viernes 24 de julio.
Las Águilas tomaron la ventaja al minuto 21 por conducto de Cristian Borja. El defensor americanista apareció para abrir el marcador y colocar al conjunto visitante al frente en un escenario cargado de simbolismo por el regreso del Atlante al Coloso de Santa Úrsula.
América logró conservar la diferencia durante el resto de la primera mitad, mientras que los azulgranas tuvieron que remar contra corriente en busca de una reacción ante su afición.
El premio para el Atlante llegó al minuto 65. Eugenio Pizzuto marcó el tanto del empate y devolvió la emoción al encuentro, además de firmar el primer gol de los Potros en su regreso al Estadio Azteca.
En este encuentro se presentó una acción muy polémicas. Rodolfo Cota salió de su área para desviar el balón y la árbitra Katia Itzel García le mostró la tarjeta roja al considerar que lo había tocado con la mano. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, se determinó que la pelota impactó primero en el muslo y posteriormente en la zona de la costilla del guardameta americanista, por lo que la expulsión fue anulada.
A partir de entonces, el partido se mantuvo abierto, con ambos equipos buscando romper la igualdad. Sin embargo, el marcador ya no volvió a moverse, incluso después de los nueve minutos agregados.