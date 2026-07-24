Katia Itzel García regresa a la Liga MX y pitará el Atlante vs América
Katia Itzel García, después de hacer historia en la Copa Mundial 2026, será la encargada de llevar el orden en la rivalidad capitalina entre el Atlante y el Club América.
Este jueves 23 de julio, la Comisión de Árbitros de la FMF presentó las designaciones arbitrales para la jornada 2 del Apertura 2026. Para esta ocasión se contó ya con el regreso de los jueces mexicanos que acudieron a la justa de Norteamérica 2026 representando a Concacaf.
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Katia Itzel dirigirá al América y César Ramos a Chivas
En el caso de Katia Itzel, su vuelta a casa será en el Estadio Azteca. Y es que le tocará el primer partido en casa de la temporada de los Potros de Hierro, mismo en el que estarán enfrentando a Las Águilas este viernes 24 de julio a las 21:00 horas.
Cabe recordar que ella llegará con la motivación de haberse convertido tan solo unas semanas antes en la tercera mujer y la primera mexicana en ser la central de un partido de un Mundial varonil. Lo anterior, luego de dirigir el duelo entre Países Bajos y Túnez por la fase de grupos de dicha justa internacional.
Por su parte, César Arturo Ramos, quien en Norteamérica 2026 impuso el récord del árbitro mexicano con más partidos mundialistas (llegando a 9), también estará teniendo acción este fin de semana. En su caso, dirigirá el duelo entre Chivas y Bravos de Ciudad Juárez, mismo que tendrá lugar en el Estadio Akron este sábado 25 de julio a las 17:05 horas.
Además, contará con el apoyo de Sandra Ramírez, abanderada que también tuvo actividad en el certamen mundialista.