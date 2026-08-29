Atlante rescata empate ante León con gol agónico de Sarrafiore
El Atlante rescató un punto en el Estadio Azteca tras igualar 1-1 con León gracias a un gol en tiempo de compensación, en duelo correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX
Los Potros tuvieron a Martín Sarrafiore como uno de sus protagonistas de principio a fin: primero por quedarse dos veces a centímetros de marcar y después por aparecer al minuto 90 para evitar la derrota.
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El conjunto azulgrana mostró iniciativa desde el arranque y consiguió generar peligro alrededor del área de La Fiera. Sarrafiore fue quien más cerca estuvo de romper el cero durante la primera mitad, pero la portería le negó el festejo en dos ocasiones, ambas con disparos que terminaron en el poste.
León también encontró espacios para responder y obligó a Óscar Jiménez a intervenir temprano, pero ninguno de los dos equipos consiguió transformar sus oportunidades en ventaja antes del descanso.
La segunda mitad mantuvo el mismo escenario: Atlante buscando, León resistiendo y el marcador sin moverse.
Hasta que apareció el VAR.
Una revisión en la recta final derivó en un penal para los visitantes. Alfonso Alvarado convirtió desde los once pasos al minuto 80 y cambió por completo el panorama del encuentro.
Con la desventaja encima y cada vez menos tiempo, Atlante tuvo que jugar su última carta.
Sarrafiore, que había pasado buena parte de la noche persiguiendo el gol, encontró finalmente la recompensa al minuto 90 y puso el 1-1 definitivo.
El argentino terminó transformando una noche que amenazaba con convertirse en frustración para los Potros en un punto rescatado sobre el cierre.
Atlante continuará su participación en el Apertura 2026 visitando al Atlas el próximo 5 de septiembre a las 21:00 horas.