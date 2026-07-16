Atlante vuelve a Primera: así fue el último partido de los Potros en la Liga MX hace 12 años
El Atlante está de regreso en la Primera División del Futbol Mexicano. Después de 12 años de ausencia, los Potros de Hierro volverán al máximo circuito para disputar el Apertura 2026, poniendo fin a una larga etapa en la Liga de Expansión, donde se consolidaron como uno de los clubes más competitivos, pero sin la posibilidad de regresar por la vía deportiva debido a la suspensión del ascenso y descenso durante varios años.
Su última aparición en la Liga MX se remonta al Clausura 2014, un torneo que terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más dolorosos de la historia del club azulgrana. Bajo la dirección técnica del argentino Pablo Marini, Atlante nunca logró escapar de la pelea por la permanencia y terminó consumando un descenso que puso fin a una permanencia de siete años consecutivos en la máxima categoría tras su mudanza a Cancún.
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El golpe definitivo llegó en la Jornada 15. En un dramático encuentro frente a Santos Laguna, los Potros cayeron 4-3 en el Estadio Corona y quedaron matemáticamente descendidos. Aquel partido es recordado por el penal que Michael Arroyo estrelló en el travesaño cuando el marcador aún podía cambiar el destino del equipo. Aunque Atlante reaccionó con anotaciones de Ángel Sepúlveda y Luis Madrigal, el esfuerzo fue insuficiente y la pérdida de la categoría quedó sellada.
Una semana después llegó la despedida frente a su gente. El 20 de abril de 2014, en el Estadio Andrés Quintana Roo, Atlante disputó su último encuentro como local en Primera División y cayó 2-1 ante Xolos de Tijuana. Francisco Estrada adelantó a los azulgranas antes del descanso, pero Fidel Martínez y Darío Benedetto remontaron para los fronterizos, mientras que Roberto Gutiérrez desperdició un penal en los minutos finales que habría significado el empate. Fue un adiós amargo para una afición que ya sabía que el equipo jugaría en el Ascenso MX la siguiente temporada.
Todavía quedaba un partido más por disputar. El 26 de abril de 2014, Atlante visitó a Jaguares de Chiapas en el Estadio Víctor Manuel Reyna para cerrar oficialmente su participación en la Liga MX. Sin nada en juego más allá del orgullo, los Potros terminaron goleados 5-2. Alberto García marcó para mantener momentáneamente con vida a los visitantes, pero un doblete de Lucas Viatri y los tantos de Javier Muñoz Mustafá y Wilberto Cosme sentenciaron la despedida del histórico club del máximo circuito.
La alineación de aquella última tarde estuvo integrada por Éder Patiño; Manuel Marroquín, Luis Venegas, Javier Hernández y Salustiano Candia; Carlos Calvo, Alan García, Paúl Uscanga y Gerardo Venegas, con Andrés Sepúlveda y Luis Madrigal como referentes ofensivos, en un equipo que ya jugaba con el descenso consumado.
Desde entonces, Atlante se convirtió en uno de los protagonistas de la división de plata. Clasificó de manera constante a las liguillas, conquistó tres campeonatos y un Campeón de Campeones, pero durante años vio frustrado su regreso por la desaparición del ascenso deportivo. Doce años después, el club más antiguo del futbol mexicano volverá a formar parte de la Liga MX, cerrando un ciclo que comenzó con aquella dolorosa tarde en Chiapas y abriendo uno nuevo con la ilusión de recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo.