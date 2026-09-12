Atlante y los 49ers calientan el regreso de la NFL a México
El futbol y la NFL compartieron escenario antes del partido entre Atlante y Pachuca. Los Potros de Hierro realizaron una activación con representantes de los San Francisco 49ers para promocionar el encuentro de temporada regular que la franquicia disputará en la Ciudad de México durante 2026.
Christian “Hobbit” Bermúdez, Eugenio Pizzuto y el director técnico Miguel Herrera encabezaron la representación azulgrana. Por parte de los 49ers participaron Alfredo Gutiérrez, Carlos Yustis y Jesús Zárate.
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Como parte de la convivencia, ambos grupos intercambiaron camisetas personalizadas. Herrera y Bermúdez recibieron jerseys de San Francisco, mientras que Yustis y Zárate mostraron indumentarias del Atlante con sus respectivos apellidos.
La actividad se efectuó en el Estadio Banorte, inmueble que recibió el encuentro de la Jornada 8 entre Atlante y Pachuca y que también albergará el regreso de la NFL a la capital mexicana.
La convivencia se realizó antes del duelo entre los Potros y Pachuca, programado para este viernes 11 de septiembre a las 21:00 horas.
San Francisco prepara su regreso a la CDMX
Los 49ers volverán a disputar un partido oficial en México después de cuatro años. La franquicia de San Francisco enfrentará a los Minnesota Vikings el 22 de noviembre de 2026, a las 19:20 horas, en el Estadio Azteca.
Su presentación más reciente en el país terminó con una victoria por 38-10 frente a los Arizona Cardinals en 2022. Además, San Francisco participó en 2005 en el primer partido de temporada regular de la NFL celebrado fuera de Estados Unidos, también ante Arizona.