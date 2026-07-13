Atlas en busca de nuevo técnico; Diego Cocca y el club no llegan a un acuerdo
A días de que comience el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el Atlas se queda sin entrenador después de no llegar a un acuerdo con Diego Cocca para la renovación de su contrato, así lo hizo saber el club tapatío a través de un comunicado en redes sociales.
Este lunes 13 de julio se anunció la salida del argentino después de su segunda etapa en el club al no concretar un acuerdo con la nueva administración del equipo, por lo que el Atlas deberá encarar el inicio de la liga mexicana sin un entrenador al momento.
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“Atlas FC informa que no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como Director Técnico del Primer Equipo… pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente”, inicia diciendo el comunicado en su página oficial.
El pasado miércoles 1 de julio fue presentada de manera oficial la nueva administración del Atlas después de que se concretara la venta por parte de Grupo Orlegi a Grupo PRODI, con quienes Cocca no pudo llegar a un acuerdo para continuar en la institución después de su vuelta el pasado 12 de agosto de 2025.
Dentro de la reestructuración por parte del equipo tapatío están los nombramientos de: José Miguel Bejos como propietario, Gerardo Casanova como CEO de PRODI Sports y presidente del club, y Andoni Zubizarreta como vicepresidente deportivo.
“La institución mantiene la convicción de que su historia, sus valores, su identidad y el compromiso con su afición siempre estarán por encima de cualquier interés individual. Como parte de esta nueva etapa institucional, Atlas FC mantiene el proceso para designar al próximo Director Técnico. La institución sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días”, agrega el club.
Los números que deja el argentino
Con esto queda concluido el segundo ciclo de Diego Cocca al mando del Atlas, en donde no pudo replicar el éxito que obtuvo en su primera aventura con los rojinegros. Durante dos torneos en donde disputó 32 partidos cosechó 10 victorias, 9 empates y 13 derrotas.
Su mejor desempeño fue en el Clausura 2026 en donde quedó sexto lugar de la tabla, lo que le permitió entrar a la liguilla; ahí, enfrentó a Cruz Azul en cuartos de final, quien lo terminaría eliminando con un global de 4-2. La mejor etapa de Cocca al mando del club fue durante el 2020-2022 en donde consiguió el bicampeonato con el Atlas después de 70 años de sequía en el club.
“La institución agradece a Diego Cocca el profesionalismo, el trabajo y la entrega que mostró durante su etapa al frente del Primer Equipo, periodo en el que contribuyó de manera importante a la historia reciente del Club. Asimismo, le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”, sentenció el comunicado, en donde no se dice quién estará tomando las riendas del club de manera interina.
El primer partido del Atlas en el Apertura 2026 será el viernes 17 de julio ante el León, para después medirse con Santos y Monterrey antes de comenzar su camino en la Leagues Cup, la cual inicia el 4 de agosto.