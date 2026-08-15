Atlas cumple 110 años: Historia, mística, cantera y legado Rojinegro
Un 15 de agosto de 1916, un grupo de jóvenes tapatíos que habían descubierto el fútbol tras estudiar en Inglaterra se reunió en el centro de Guadalajara. Su intención: discutir sobre este deporte que los apasionaba y, por qué no, fundar su propio equipo que llevara por nombre Atlas. Hoy, este club cumple 110 años de historia.
Su nombre proviene del titán homónimo de la mitología griega, caracterizado por cargar el mundo sobre sus hombros. De acuerdo con uno de los miembros fundadores, Juan José "Lico" Cortina, la decisión surgió porque, en sus propias palabras: "Nos sentíamos el sostén del mundo".
Te puede interesar: Atlas, Pachuca y Pumas, con pie y medio fuera de la Leagues Cup 2026
Los colores de su peculiar camiseta, mitad roja y mitad negra, surgieron en honor a San Lorenzo mártir, patrono del Colegio Ampleforth, donde varios de estos jóvenes habían estudiado.
Haciendo historia desde sus inicios
El club fue uno de los pioneros en participar en el primer Campeonato de Guadalajara en la temporada 1916-17. Tres años después, en 1919, se convirtió en el primer equipo jalisciense en disputar un partido en la Ciudad de México, en una época en la que aún no existía un torneo profesional a nivel nacional. Además, fue uno de los miembros fundadores de la Primera División Mexicana en 1943, conocida en ese entonces como Liga Mayor.
Justo con el surgimiento del profesionalismo, el Atlas vivió sus años de mayor gloria inicial. Entre las décadas de los 40 y los 60 cosechó nueve títulos. El más importante de esa época fue el campeonato de liga de 1950-51, que durante décadas presumió en su escudo con una estrella solitaria en la parte superior. Asimismo, conquistó cuatro Copas México en las temporadas 1945-46, 1949-50, 1961-62 y 1967-68, además de cuatro títulos de Campeón de Campeones en 1946, 1950, 1951 y 1962.
Un legado de sufrimiento, pero siempre con una afición "Fiel"
Sin embargo, tras aquella época de éxitos comenzó una larga sequía de 71 años sin ganar un título de liga, una de las rachas más recordadas en el deporte nacional. El equipo también atravesó etapas oscuras al sufrir tres descensos a la Segunda División en las campañas 1953-54, 1970-71 y 1977-78, e incluso rozó el abismo en repetidas ocasiones en la tabla de cocientes.
A pesar de las adversidades, hubo un elemento que jamás abandonó el barco: "La Fiel". Así se le conoce a la afición del Atlas que se mantuvo firme en las tribunas, alentando incondicionalmente en las buenas y en las malas.
La ruptura de la maldición y la época del Bicampeonato
Todo ese tiempo de espera y respaldo incondicional terminó por ser recompensado. El Atlas no solo respondió rompiendo la histórica racha, sino que fue más allá y se coronó bicampeón en el Apertura 2021 y el Clausura 2022, adjudicándose de forma automática el Campeón de Campeones 2022.
De la mano del director técnico Diego Cocca, el equipo que alguna vez tocó fondo logró resurgir para inscribir su nombre con letras de oro, y bordando así un nuevo escudo con tres estrellas en lo alto.
Un equipo fabricante de leyendas
Pero más allá de los trofeos, el Atlas se ha consolidado como "La Academia" que vio nacer a varias de las máximas figuras del balompié nacional. Su canterano más representativo es Rafael Márquez, histórico capitán de la Selección Mexicana, ganador de dos Champions League con el Barcelona, actual entrenador del combinado nacional y uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos.
De sus fuerzas básicas también surgieron nombres como Andrés Guardado, cinco veces mundialista y el jugador mexicano con más partidos en el fútbol europeo con 542 juegos oficiales; Pável Pardo, campeón de la Bundesliga en 2007 con el Stuttgart; Daniel Osorno, pieza clave del equipo azteca que levantó la Copa Confederaciones en 1999; y José de Jesús Corona, guardameta titular en la obtención de la medalla de oro olímpica en Londres 2012.
Otras figuras formadas en la institución fueron Oswaldo Sánchez, Jared Borgetti, Miguel Zepeda, Juan Carlos Medina y Antonio "Pollo" Briseño, entre muchos otros que dejaron huella en el fútbol profesional.
Una nueva era para la institución
En este 2026, justo en el marco de su 110 aniversario, el conjunto rojinegro atraviesa un periodo de transformación para dar inicio a un nuevo capítulo institucional. El club fue adquirido por Grupo PRODI, presidido por Miguel Ángel Bejos, en búsqueda de reestructurar el proyecto deportivo, consolidar la estabilidad financiera y devolverle al equipo el protagonismo competitivo en los primeros planos de la Liga MX.
Si bien este nuevo capítulo apenas inicia, las expectativas, al igual que las exigencias, que ha puesto la afición en este proyecto son tan grandes como el legado que ha construido el equipo.