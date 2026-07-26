Atlas derrota a Santos por la mínima en el TSM Corona
Atlas derrotó 1-0 a Santos Laguna en la jornada 2 del Apertura 2026. Édgar Zaldívar marcó el gol del triunfo al minuto 64.
Atlas derrotó 1-0 a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, en duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El partido fue muy cerrado durante la primera mitad. Santos tuvo la oportunidad más clara al minuto 28, cuando Emmanuel Echeverría estrelló un disparo en el poste izquierdo de la portería defendida por Camilo Vargas.
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En el complemento, ambos equipos generaron aproximaciones, pero fue Atlas el que encontró el gol. Al minuto 64, Édgar Zaldívar aprovechó una serie de remates dentro del área y definió de zurda desde corta distancia para marcar el 1-0.
Santos buscó el empate en el cierre, pero Atlas resistió la presión y conservó la ventaja hasta el silbatazo final.
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