Atlas presenta a Hernán Crespo: así llega el campeón de la Libertadores y la AFC Champions League
Después de días de alboroto en el banquillo, Atlas confirmó la llegada del sucesor de Diego Cocca. Se trata del argentino Hernán Crespo, quien fuera una gran figura como futbolista en Europa y que ahora buscará hacer historia como director técnico en la nueva era de los Rojinegros.
El anuncio oficial se llevó a cabo este jueves 16 de julio a través de las redes sociales de la institución tapatía. Mediante un video que repasa su trayectoria y acompañado por el lema "Experiencia, liderazgo y compromiso se suman a La Academia. ¡Hernán Crespo, bienvenido a Atlas FC!", fue como la directiva presentó a quien asumirá las riendas del primer equipo.
Te puede interesar: Jorge Sánchez vuelve a México: Atlas anuncia al mundialista como su nuevo refuerzo
Crespo llega en medio de la polémica institucional
Crespo será el estratega encargado de comandar el proyecto deportivo de la nueva administración, luego de que el club fuera adquirido por el empresario Miguel Bejos.
Sin embargo, su arribo se produce en medio de las controversias surgidas tras la partida de su predecesor, Diego Cocca. Según reveló el club en primera instancia, el motivo por el cual se le dio las gracias al técnico que los hizo bicampeones en el Apertura 2021 y Clausura 2022 fue que no hubo acuerdos en la renovación de su contrato. No obstante, el propio Cocca desmintió esta versión mediante una publicación en su cuenta de Instagram con la siguiente declaración:
"Con el propósito de evitar especulaciones que puedan afectar la integridad profesional de las partes involucradas, considero necesario aclarar que, contrario a lo que se ha manifestado sobre una supuesta falta de acuerdo para la continuidad de nuestro proyecto, el contrato de trabajo correspondiente se encuentra debidamente firmado, formalizado y plenamente vigente entre las partes", escribió.
Campeón en Europa, Sudamérica y Asia, así llega Crespo a la Liga MX
Como jugador, Hernán Crespo fue uno de los principales referentes en ataque de la selección argentina durante la década de los noventa y principios de los 2000. A lo largo de su trayectoria vistió la camiseta de River Plate, donde conquistó la Copa Libertadores en 1996. En Italia fue campeón de diferentes competiciones con escuadras como Parma, Lazio, AC Milan e Inter de Milán, mientras que en Inglaterra conquistó la Premier League con el Chelsea.
Tras colgar los botines en 2012, dos años más tarde comenzó su faceta como entrenador. Sus inicios en los banquillos se dieron en Italia con las juveniles del Parma y el Modena en la Serie B. Posteriormente, regresó a su país para dirigir a Banfield y luego a Defensa y Justicia, club con el que se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2020.
Tras un paso por el São Paulo, emigró a Qatar para tomar las riendas del Al-Duhail, donde conquistó un triplete doméstico de Liga, Copa de las Estrellas y Copa de la Liga. De ahí dio el salto al Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos, institución con la que alcanzó la gloria continental al consagrarse campeón de la AFC Champions League.
Su último equipo fue el São Paulo de Brasil, escuadra en la que sostuvo una segunda etapa en el banquillo desde junio de 2025 hasta marzo de este año, cuando fue destituido de su cargo.