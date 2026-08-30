Atlas sufrió “dos accidentes” y Querétaro silenció el Jalisco con triunfo 3-1
Atlas buscaba prolongar su buen momento y conseguir una tercera victoria consecutiva, pero terminó viviendo una noche marcada por errores que Hernán Crespo calificó como “dos accidentes”. Querétaro aprovechó cada concesión, derrotó 3-1 a los Zorros en el estadio Jalisco y dio una de las sorpresas de la Jornada 6 del Apertura 2026.
El conjunto rojinegro llegó al encuentro instalado en el tercer lugar y con la posibilidad de seguir peleando en la zona alta de la clasificación. Sin embargo, los Gallos Blancos del chileno Esteban “El Chino” González fueron mucho más efectivos y salieron de Guadalajara con tres puntos de enorme valor.
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Atlas se quedó con 12 unidades, mientras que Querétaro alcanzó 10 puntos y confirmó su buen arranque de torneo.
Homenchenko comenzó a inclinar la noche para Querétaro
Durante buena parte del primer tiempo el encuentro se mantuvo equilibrado, hasta que una acción dentro del área cambió el rumbo del partido.
Aldo Rocha, capitán y uno de los jugadores de mayor experiencia del Atlas, cometió un penal que permitió a Querétaro tomar ventaja.
El uruguayo Santiago Homenchenko asumió la responsabilidad y al minuto 39 convirtió desde los once pasos para poner el 1-0 de los Gallos Blancos.
La respuesta rojinegra, sin embargo, fue inmediata.
Apenas tres minutos después, Atlas encontró el empate gracias a un desafortunado cabezazo del español Carlo García, quien terminó enviando el balón a su propia portería al minuto 42.
Con el 1-1, parecía que los Zorros habían conseguido corregir rápidamente el primer golpe.
La expulsión de Capasso cambió el partido
El segundo tiempo apenas comenzaba cuando Atlas volvió a complicarse solo.
Al minuto 50, el defensa argentino Manuel Capasso fue expulsado y dejó a los locales con diez jugadores cuando todavía quedaban prácticamente 40 minutos por disputar.
La tarjeta roja modificó por completo el escenario.
Querétaro encontró más espacios y comenzó a aprovechar la superioridad numérica ante un Atlas obligado a reorganizarse mientras intentaba mantenerse en el partido.
Fue entonces cuando apareció nuevamente Homenchenko.
Al minuto 70, el mediocampista uruguayo recibió dentro del área y sacó un disparo de zurda para vencer al guardameta rojinegro y devolverle la ventaja a los visitantes.
El doblete llevó al charrúa a cuatro anotaciones en el Apertura 2026, convirtiéndose en el máximo goleador del Querétaro.
Carlo García pasó del autogol a sentenciar al Atlas
Si en el primer tiempo Carlo García había sido protagonista involuntario del empate rojinegro con su autogol, en el complemento encontró la oportunidad para reivindicarse.
Y no la desperdició.
Al minuto 76, el futbolista español apareció de frente al arco y conectó de primera intención para marcar el 3-1 que prácticamente sentenció el encuentro.
Querétaro había convertido los errores del Atlas en goles.
Los Zorros intentaron reaccionar durante los minutos finales, pero jugar con un hombre menos y una desventaja de dos anotaciones terminó siendo una misión demasiado complicada.
El silbatazo final confirmó una victoria contra los pronósticos para los Gallos Blancos y frenó el buen momento de un Atlas que aspiraba a conseguir su tercer triunfo consecutivo.
Crespo lamentó los “dos accidentes” del Atlas
Después del encuentro, Hernán Crespo puso el foco en las acciones que terminaron condicionando la derrota de su equipo: el penal cometido por Aldo Rocha y la expulsión de Manuel Capasso.
“Están pasando cosas como expulsiones y penales, tenemos que aprender a tener más cuidado sin perder agresividad, hay cosas que son evitables como dos accidentes que tuvimos hoy de dos personas muy experimentadas”, señaló el entrenador argentino.
Para Crespo, la diferencia estuvo precisamente en esos detalles.
Atlas continúa con 12 puntos después de seis jornadas, pero dejó escapar la posibilidad de mantenerse con fuerza entre los primeros lugares.
Querétaro, en cambio, salió del estadio Jalisco con una victoria de enorme mérito. Los Gallos llegaron a 10 unidades y demostraron que también quieren meterse en la conversación durante el Apertura 2026.
Una noche que comenzó con Atlas buscando consolidarse en la parte alta terminó convirtiéndose en una lección sobre los pequeños errores que pueden cambiar un partido entero.
O, como los llamó Crespo, dos accidentes.