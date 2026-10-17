Atlas vence a Necaxa y mete presión al América por el liderato

El Atlas metió presión en la lucha por el liderato del fútbol mexicano al vencer este viernes 2-0 al Necaxa, que sufrió su cuarta derrota con el entrenador peruano Juan Reynoso, en el arranque de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026.

Los Zorros del Atlas dirigidos por el argentino Hernán Crespo llegaron a 21 puntos, los mismos que lleva el líder América -con mejor diferencia de goles- que el sábado visitará al León y además tiene un partido pendiente.

"Valdanito" Crespo y sus Zorros llevan una racha de cuatro juegos sin derrota.

Los Rayos del Necaxa acumularon su décimo partido sin ganar y se quedaron con nueve unidades puntos en el decimoséptimo lugar.

El belga Ryan Mmaee marcó el 1-0 para los Zorros al minuto 5 con una barrida a escasos centímetros de la línea de gol.

Al 90', el argentino Manuel Capasso sentenció el 2-0 con un vistoso remate en el área.

Este viernes, los Pumas visitaban al Atlante en el estadio Azteca y el Tijuana recibía al Puebla en el estadio Caliente. AFP