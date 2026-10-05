Continuidad vs. reinvención: Toluca y América dominan el Apertura 2026

Toluca y América: Uno es un proyecto que ha buscado la continuidad, el otro ha buscado una reinvención del equipo. Pese a las diferencias en la base, ambos han gestado los proyectos que hoy van marcando la pauta en este Apertura 2026.

Tras 10 fechas disputadas, Diablos y Águilas marchan como primero y segundo lugar de la tabla general, respectivamente. Ambos se encuentran empatados con 20 puntos y una diferencia de goles de +11, con los choriceros situados en la cima únicamente por haber anotado 23 tantos, dos más que el conjunto capitalino. Sin embargo, hay que destacar que el cuadro de Coapa todavía cuenta con un partido pendiente en el calendario.

Mientras uno es la prueba viviente del éxito de un plan a largo plazo, el otro demuestra cómo una reestructuración bien ejecutada puede entregar grandes dividendos al momento.

América, una renovación con resultados inmediatos

Tras tres años de glorias, André Jardine dejó el banquillo del América al finalizar el Clausura 2026, dejando una vara muy alta para su sucesor tras haber puesto en las vitrinas un histórico tricampeonato, el primero en la era de los torneos cortos de la Liga MX, obtenido entre el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Para asumir semejante reto, la directiva azulcrema le confió la responsabilidad a Guillermo Almada. Con su llegada se concretó una inversión de 22.25 millones de euros en refuerzos de la talla de Miguel Borja, Santiago Ramos Mingo, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo, Thiago Espinosa e Ícaro da Conceição.

Más allá del impacto que significaron los cambios en la dirección técnica y las nuevas caras del plantel, las Águilas no necestiaron periodo de adaptación. El equipo marcó diferencia de inmediato; prueba de ello es el rendimiento de Miguel “El Colibrí” Borja, quien a pesar de haberse integrado a mitad del certamen, registra 4 goles en tan solo tres partidos.

Pero el éxito no ha dependido únicamente de los fichajes. Almada también ha sabido potenciar el talento de casa, con su estilo formador, dándole minutos a jóvenes canteranos como Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Emilio Lara, Patricio Salas y Dagoberto Espinoza. Asimismo, logró recuperar a Henry Martín, quien tras un año de números discretos, ha vuelto a ser el pilar del ataque americanista con 6 anotaciones en lo que va de la campaña.

Mohamed, 6 títulos con Toluca y quiere más

En el caso del Toluca, la gestión de Antonio Mohamed iniciada a principios de 2025 ha marcado una nueva era dorada para los Diablos. Seis títulos en un año y medio, destacando el bicampeonato de Liga MX en el Clausura 2025 y Apertura 2025, el Campeón de Campeones 2025 y conquistas internacionales como la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y la Leagues Cup 2026.

Todos estos éxitos le han valido el respaldo del club que han encontrado un perfil la persona ideal para mandar en los banquillos a largo plazo. Y dicha conienza también ha venido acompañda de inversión mercado a mercado con contrataciones buscan darle mayor solidez al equipo de acuerdo a los planes del estratega.

En total, desde la llegada del "Turco", la institución mexiquense ha desembolsado más de 31 millones de euros en contrataciones. Entre los nombres llegados bajo su gestión destacan Pável Pérez, Nico Castro, Hugo González, Sebastián Córdova y Jorge Díaz Price, sumándose para este Apertura 2026 los refuerzos Federico Viñas, Brian Barboza y Víctor Guzmán, este último llegado en condición de agente libre.

¿Qué viene para Toluca y América?

Con la mitad de la fase regular ya disputada, tanto Diablos como Azulcremas buscarán apretar el paso en el cierre de torneo para llegar con el mejor ritmo a la liguilla. A continuación, los juegos que le deparan a cada uno.

Toluca:

* Jornada 11: Tigres UANL vs. Toluca – Viernes, 9 de octubre | 9:00 PM

* Jornada 12: Toluca vs. Atlético de San Luis – Sábado, 17 de octubre | 7:00 PM

* Jornada 13: Toluca vs. Tijuana – Miércoles, 21 de octubre | 7:00 PM

* Jornada 14: León vs. Toluca – Sábado, 24 de octubre | 5:00 PM

* Jornada 15: América vs. Toluca – Sábado, 31 de octubre | 9:00 PM

* Jornada 16: Toluca vs. Monterrey – Sábado, 7 de noviembre | 7:00 PM

* Jornada 17: Pachuca vs. Toluca – Sábado, 21 de noviembre | 5:00 PM

América:

* Jornada 11: América vs. Monterrey – Sábado, 10 de octubre | 9:00 PM

* Jornada 12: León vs. América – Sábado, 17 de octubre | 7:00 PM

* Jornada 13: Atlas vs. América – Miércoles, 21 de octubre | 7:00 PM

* Jornada 14: América vs. Pachuca – Domingo, 25 de octubre | 5:00 PM

* Jornada 7: América vs. Tijuana – Miércoles, 28 de octubre | 9:00 PM (partido pendiente)

* Jornada 15: América vs. Toluca – Sábado, 31 de octubre | 9:00 PM

* Jornada 16: Pumas UNAM vs. América – Sábado, 7 de noviembre | 9:00 PM

* Jornada 17: Tigres UANL vs. América – Sábado, 21 de noviembre | 9:00 PM