Atlético San Luis amarga el debut de Juan Reynoso con Necaxa
El debut de Juan Reynoso como director técnico del Necaxa terminó con una derrota. Los Rayos cayeron 3-1 ante el Atlético San Luis en el estadio Libertad Financiera, durante la novena jornada del torneo Apertura 2026.
Necaxa comenzó con el pie derecho y abrió el marcador apenas al minuto 10. El argentino Julián Carranza apareció en el área y, con un remate de cabeza, firmó el 1-0 para el conjunto visitante.
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La ventaja duró solamente 17 minutos. Al 27, el chileno Felipe Mora respondió también por la vía aérea para conseguir el 1-1 del Atlético San Luis.
El partido cambió de rumbo en la segunda mitad. Al minuto 54, Christopher Andrade marcó en propia puerta y puso el 2-1 a favor del equipo dirigido por Diego Mejía.
Los locales aseguraron la victoria al 81, cuando Eduardo Águila conectó otro remate de cabeza para sentenciar el 3-1 definitivo.
El resultado amargó la presentación de Reynoso, quien fue anunciado a inicios de la semana como sustituto del uruguayo Martín Varini. Necaxa llegó a siete partidos consecutivos sin ganar y se estancó con ocho puntos en el decimoquinto lugar.
Atlético San Luis, por su parte, alcanzó nueve unidades y subió a la decimotercera posición.