Berizzo y Lozano se juegan el puesto en la Jornada 11 del Apertura 2025
Victorias para mantenerse en el cargo. Esa será la consigna con la que el argentino Eduardo Berizzo, técnico del León, y Jaime Lozano, entrenador del Pachuca, encararán la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Berizzo y los suyos (10°) abrirán la fecha el viernes en casa de FC Juárez (7°), mientras que Lozano y compañía (8°) recibirán el sábado al Atlético San Luis (12°).
Los dos timoneles están en la cuerda floja a causa de resultados decepcionantes, que han provocado reclamos de sus aficiones y dirigentes.
Pachuca y León, ambos propiedad del Grupo Pachuca, navegan la mitad de la tabla y, de momento, tienen derecho a jugar el play-in (repechaje).
Una Fiera aporreada
El León ha tenido una marcha irregular y no ha podido hilar dos victorias seguidas. La crisis de la Fiera estalló en la novena jornada cuando fue goleada 5-0 en su visita al Tijuana, un partido en el que Berizzo no pudo contar con el astro colombiano James Rodríguez por lesión.
"Ante un resultado así es poco lo que puedo explicar", admitió el argentino. "Para nosotros esto tiene que ser un antes y un después".
El 10 de la selección Colombia reapareció a lo grande a mitad de semana, cuando su cuadro empató en casa con Mazatlán (2-2).
James anotó un gol y dio una asistencia para firmar una ventaja parcial de 2-0, pero en un lapso de cinco minutos, entre el 61 y el 65, los Cañoneros arrancaron la igualdad.
La dolorosa paridad enfureció a los aficionados esmeraldas, que al unísono gritaron: "¡Fuera Berizzo, fuera Berizzo!".
"La gente siempre manifiesta su descontento y el entrenador es el blanco ideal", apuntó el DT, quien confía en enderezar el rumbo.
"Siempre soy optimista, aún en los malos momentos encuentro cosas para destacar, recuperarte y resurgir. Es fútbol, no es un drama", sostuvo.
Los Tuzos, extraviados
El Pachuca tuvo un inicio prometedor con cuatro victorias consecutivas que lo treparon como líder, pero después entró en una racha de seis jornadas sin ganar.
En la novena fecha, los Tuzos cayeron sorpresivamente como locales por 2-0 ante el Querétaro, equipo de la parte baja de la tabla.
Al término de ese partido, el presidente del club, Armando Martínez, bajó del palco al vestidor para hablar con los jugadores, a quienes les recriminó con dureza su actitud en la cancha y la baja asistencia en el estadio Hidalgo.
"Él puede hacer lo que quiera, es su equipo, y todos los días pone la cara para que hagamos lo que este club ha venido haciendo a lo largo de su historia", dijo Lozano días después del regaño del dirigente.
A media semana, por la décima fecha, el Pachuca rescató a domicilio un empate 2-2 ante el Puebla.
"Nos sentimos en deuda con la directiva, porque en el futbol mexicano es poca gente la que confía en los procesos. Podemos y debemos estar mejor", añadió el DT.
Aparte del futuro de Berizzo y Lozano, en la jornada, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón defenderá el domingo el liderato en predios del Tijuana (6°), del timonel uruguayo Sebastián "Loco" Abreu.
El América (4º) del atacante francés Allan Saint-Maximin y los Pumas (9º) del portero costarricense Keylor Navas sostendrán el sábado un nuevo episodio de su apasionada rivalidad.
Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX
Viernes 26 de septiembre
- 19:00 | FC Juárez vs. León
- 21:00 | Puebla vs. Chivas
Sábado 27 de septiembre
- 17:00 | Pachuca vs. San Luis
- 17:00 | Atlas vs. Necaxa
- 19:00 | Monterrey vs. Santos
- 19:00 Toluca vs. Mazatlán
- 19:00 | América vs. Pumas
Domingo 28 de septiembre
- 17:00 | Querétaro vs. Tigres
- 21:00 | Tijuana vs. Cruz Azul
AFP