Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2025, Jornada doble
Se juega la Jornada 10 del Apertura 2025 y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destacan Chivas vs. Necaxa y Toluca vs. Rayados y San Luis vs. América.
Se juega la Jornada 10 del Apertura 2025 la cual es a media semana como Jornada doble, iniciando este martes con el encuentro entre Chivas vs. Necaxa, mientras que para el miércoles los reflectores están en los duelos Cruz Azul vs. Querétaro, Toluca vs. Monterrey y San Luis vs. América.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 10, que culmina con el juego Santos vs. Tijuana.
Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2025
Martes 23 de septiembre
- 19:00 Puebla vs. Pachuca
- 19:07 Chivas vs. Necaxa
- 21:00 FC Juárez vs. Pumas
- 21:05 León vs. Mazatlán
Miércoles 24 de septiembre
- 18:00 Cruz Azul vs. Querétaro
- 19:00 Tigres vs. Atlas
- 20:00 Toluca vs. Monterrey
- 21:00 Atlético San Luis vs. América
- 21:00 Santos vs. Tijuana
