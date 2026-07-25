Bora Milutinovic regresa a Cantera y se reúne con figuras de Pumas
Bora Milutinovic, una de las figuras históricas de Pumas, realizó una visita a las instalaciones de Cantera, donde sostuvo encuentros con integrantes de la directiva, los cuerpos técnicos y jugadores del Club Universidad Nacional.
Durante su estancia, el exfutbolista y entrenador conversó con el presidente de la institución, Luis Raúl González, así como con el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho. También intercambió impresiones con Esteban Solari, director técnico del primer equipo varonil, y con los integrantes de su cuerpo de trabajo.
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Milutinovic tuvo además la oportunidad de convivir con futbolistas como Keylor Navas y Adalberto “Coco” Carrasquilla, además de los nuevos elementos Víctor Arteaga y Luciano Herrera.
La visita también incluyó un encuentro con Leonardo Cuéllar, coordinador de desarrollo de futbol femenil del club, y con Roberto Medina, entrenador del primer equipo femenil, quienes compartieron algunos momentos con el histórico personaje auriazul.
Bora Milutinovic mantiene una estrecha relación con Pumas gracias a su destacada trayectoria en la institución. Como jugador conquistó los títulos de Copa y Campeón de Campeones, mientras que en su etapa como entrenador llevó al conjunto universitario a ganar cuatro campeonatos oficiales: una Liga, dos títulos de la Concacaf y una Copa Interamericana.