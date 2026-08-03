Bravos despide a Pedro Caixinha: es el segundo DT en caer en el Apertura 2026
Los Bravos de Ciudad Juárez no tuvieron más paciencia y confirmaron la destitución de Pedro Caixinha de su puesto como director técnico. Esto, luego de arrancar el torneo con tres derrotas consecutivas.
“Agradecemos a Pedro y a su equipo de trabajo el tiempo, la entrega y el compromiso demostrados al asumir los retos de nuestra institución, deseándoles el mayor de los éxitos en el futuro”.
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La noticia fue dada a conocer por el propio club este domingo 2 de agosto a través de un comunicado en sus redes sociales. En el escrito también revelaron que, por el momento, será el español Salvador Valero quien tome de forma interina las riendas del equipo de cara a la Leagues Cup, certamen en el que debutarán este martes 4 de agosto enfrentando al Minnesota United.
Valero ha estado ligado a la institución desde 2023, cuando llegó como auxiliar técnico. Posteriormente, desde el Clausura 2024, asumió el banquillo de la categoría Sub-21, a la cual ha clasificado a seis liguillas, registrando un balance de 54 victorias, 13 empates y 37 derrotas. Asimismo, el ibérico cuenta con el antecedente de un interinato con el primer equipo en el Apertura 2024, donde firmó una racha invicta de dos triunfos y un empate.
La goleada ante Pumas fue el detonante
En lo que va del Apertura 2026, el cuadro fronterizo, con el estratega portugués al frente, no pudo salir del fondo de la tabla general. Juárez tropezó por 0-1 ante Puebla y Chivas en las primeras dos fechas, mientras que en su compromiso más reciente, el pasado viernes 31 de julio, fue goleado 1-5 como local frente a Pumas.
Respecto a su gestión global, cabe señalar que Caixinha llegó a finales de 2025 para encabezar el proyecto fronterizo. Desde entonces, dirigió 19 partidos oficiales, dejando números rojos con 10 derrotas, cinco victorias y cuatro empates. En su único torneo completo, el Clausura 2026, cosechó 19 puntos, quedando fuera de la liguilla y finalizando en el sitio 12 de la clasificación.
Con Bravos, ya son dos banquillos que cambian de mando
Pedro Caixinha se convierte en el segundo director técnico en dejar su cargo en lo que va del certamen. Ahora, se une a Guido Pizarro, quien apenas el pasado 28 de julio presentó su renuncia al frente de Tigres, argumentando motivos personales. Ante la salida del estratega argentino, la directiva felina designó a Hernán Elizondo como técnico interino.