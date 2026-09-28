Lo bueno, lo malo y lo feo de la Jornada 10 del Apertura 2026: El tema Mohamed - Katia Itzel

La Jornada 10 del Apertura 2026 nos regaló un fin de semana lleno de emociones, espectáculo y debate en el futbol mexicano. Desde una lluvia de anotaciones que hizo vibrar a las aficiones en todos los estadios, pasando por la caída de Pumas y las duras críticas por las polémicas arbitrales que encendieron las ruedas de prensa. A continuación, repasamos lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó la fecha.

Lo bueno: la jornada con más goles en lo que va del torneo

Lo más esperado cada vez que rueda la pelota es el gol y, tan solo en esta jornada, la afición pudo gritarlo en 35 ocasiones. Y es que durante el fin de semana hubo festejos en todos y cada uno de los duelos, incluyendo partidazos de hasta seis anotaciones. Desde un emocionante empate 3-3 en un choque golpe por golpe entre Cruz Azul y Toluca, una remontada de visitante del Club América con Henry Martín como figura al firmar un triplete para vencer 2-4 al Necaxa, hasta la gran campanada del Atlante para imponerse 4-2 sobre el Monterrey.

Atlante 4 – 2 Monterrey

Xolos 2 – 3 Atlas

Cruz Azul 3 – 3 Toluca

Chivas 0 – 2 Querétaro

Santos 1 – 0 Pachuca

Tigres 1 – 0 Puebla

Pumas 2 – 3 Atlético San Luis

León 2 – 1 Bravos

Necaxa 2 – 4 América

Esta fecha dejó un promedio de 3.8 goles por juego y superó a la jornada inaugural del campeonato, en la cual hubo 29 tantos y que hasta antes de este fin de semana ostentaba el récord de la campaña. Aun así, en el registro histórico, todavía queda lejos de la mítica jornada 13 del Torneo Clausura 2004, en la que se anotaron 50 goles en 10 partidos.

Lo malo: Pumas suma tres juegos sin ganar

Los Pumas fueron sorprendidos en su propia casa por el Atlético San Luis tras caer por 2-3. Este resultado representó el tercer partido consecutivo sin triunfo para los universitarios sumando dos derrotas y un empate, marcando una caída libre en la tabla general. Y es que, de estar consolidados en zona de liguilla directa con 11 puntos en el séptimo lugar, de la jornada 7 a la 10 se han descolgado hasta el puesto 12 con apenas 12 unidades.

La temporada pasada, los felinos vivieron un torneo de ensueño con Efraín Juárez, finalizando como líderes generales y quedándose muy cerca de levantar el título tras caer en la final ante La Máquina. Ahora, en este Apertura 2026, aquel proyecto, que ha pasado al mando de Esteban Solari, ha perdido el rumbo. Además, el Estadio Olímpico Universitario ha dejado de ser una fortaleza para los auriazules, pues mientras en la fase regular del Clausura 2026 registraron 5 triunfos, 3 empates y solo una derrota en casa, en el presente certamen apenas suman una victoria a cambio de dos empates y dos descalabros ante su gente.

Lo feo: La polémica entre Katia Itzel y el Turco Mohamed

Una de las controversias más grandes del fin de semana ocurrió en el arbitraje de Katia Itzel García durante el vibrante 3-3 entre Cruz Azul y Toluca. La silbante le perdonó una virtual expulsión al defensor celeste Gonzalo Piovi tras una patada al abdomen sobre Paulinho, mostrándole únicamente la tarjeta amarilla. Asimismo, ni el cuerpo arbitral en cancha ni el VAR señalaron un incidente en el que Willer Ditta encaró y empujó al juez de línea, acción que quedó completamente impune.

Sin embargo, a la par de las críticas sobre el desempeño arbitral, también generó encendidas reacciones la postura adoptada en la sala de prensa. Antonio “Turco” Mohamed, estratega del Toluca, declaró: “De haber un árbitro normal, ganábamos el partido”, palabras que encendieron los micrófonos de inmediato. Cuestionado sobre si su comentario tenía un tinte machista, el técnico buscó desmarcarse de la acusación respondiendo: “El tema de género lo pones tú; esto es de capacidad. Tienes que tener talento y entender el juego, y para mí, ella no lo entiende”.