Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026: Todos los marcadores

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá una peculiaridad a destacar, ya que no se jugarán partidos a las 19:00 del sábado 26 de septiembre, debido a que a esa hora jugará la Selección Mexicana ante su similar de Colombia, en el debut de Rafa Márquez como técnico del Tri. Sin embargo, todos los partidos se llevarán a cabo sin problema.

La Fecha 10 del Apertura 2026 inicia este viernes 25 de septiembre, donde destaca el partido entre Atlante y Rayados de Monterrey. En la jornada sabatina el foco se lo lleva el Cruz Azul vs Toluca, mientras que el domingo la jornada culmina con el Necaxa vs. América.

Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026

Viernes 25 de septiembre

19:00 | Atlante vs. Monterrey

21:00 | Xolos vs. Atlas

Sábado 26 de septiembre

16:50 | Cruz Azul vs. Toluca

17:07 | Chivas vs. Querétaro

21:05 | Santos vs. Pachuca

21:10 | Tigres vs. Puebla

Domingo 27 de septiembre

12:00 | Pumas vs. Atlético San Luis

19:00 | León vs. FC Juárez

21:10 | Necaxa vs. América