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Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la décima fecha del balompié mexicano, donde destaca el Cruz Azul vs. Toluca.
Redacción SI México|
La Jornada 10 de la Liga MX inicia este viernes 25 de septiembre.
La Jornada 10 de la Liga MX inicia este viernes 25 de septiembre. | MexSport Sports Agency

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá una peculiaridad a destacar, ya que no se jugarán partidos a las 19:00 del sábado 26 de septiembre, debido a que a esa hora jugará la Selección Mexicana ante su similar de Colombia, en el debut de Rafa Márquez como técnico del Tri. Sin embargo, todos los partidos se llevarán a cabo sin problema.   

La Fecha 10 del Apertura 2026 inicia este viernes 25 de septiembre, donde destaca el partido entre Atlante y Rayados de Monterrey. En la jornada sabatina el foco se lo lleva el  Cruz Azul vs Toluca, mientras que el domingo la jornada culmina con el Necaxa vs. América.

Te puede interesar: Jornada 10 Apertura 2026: fechas, horarios y dónde ver Cruz Azul vs Toluca

Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026

Viernes 25 de septiembre

  • 19:00 | Atlante vs. Monterrey 
  • 21:00 | Xolos vs. Atlas 

Sábado 26 de septiembre

  • 16:50 | Cruz Azul vs. Toluca 
  • 17:07 | Chivas vs. Querétaro 
  • 21:05 | Santos vs. Pachuca 
  • 21:10 | Tigres vs. Puebla 

Domingo 27 de septiembre

  • 12:00 | Pumas vs. Atlético San Luis 
  • 19:00 | León vs. FC Juárez 
  • 21:10 | Necaxa vs. América 
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Redacción SI México
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