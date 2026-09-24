Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la décima fecha del balompié mexicano, donde destaca el Cruz Azul vs. Toluca.
La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá una peculiaridad a destacar, ya que no se jugarán partidos a las 19:00 del sábado 26 de septiembre, debido a que a esa hora jugará la Selección Mexicana ante su similar de Colombia, en el debut de Rafa Márquez como técnico del Tri. Sin embargo, todos los partidos se llevarán a cabo sin problema.
La Fecha 10 del Apertura 2026 inicia este viernes 25 de septiembre, donde destaca el partido entre Atlante y Rayados de Monterrey. En la jornada sabatina el foco se lo lleva el Cruz Azul vs Toluca, mientras que el domingo la jornada culmina con el Necaxa vs. América.
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Resultados de la Jornada 10 del Apertura 2026
Viernes 25 de septiembre
- 19:00 | Atlante vs. Monterrey
- 21:00 | Xolos vs. Atlas
Sábado 26 de septiembre
- 16:50 | Cruz Azul vs. Toluca
- 17:07 | Chivas vs. Querétaro
- 21:05 | Santos vs. Pachuca
- 21:10 | Tigres vs. Puebla
Domingo 27 de septiembre
- 12:00 | Pumas vs. Atlético San Luis
- 19:00 | León vs. FC Juárez
- 21:10 | Necaxa vs. América
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Published | Modified