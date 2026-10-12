Tras la fecha FIFA la Liga MX regresó a lo grande con las acciones de la jornada 11 del Apertura 2026. Se trató de un fin de semana en el que se vivió la intensidad del Clásico Tapatío y duelos con sabor a revancha como Pumas ante Cruz Azul y el Tigres contra Toluca. Además, fue una fecha en la que los goles brotaron al por mayor en cada juego y en la que Antonio “Turco” Mohamed encendió una nueva polémica.

Lo bueno: Festival de goles y vibrantes empates que encendieron la liga

El primer punto a destacar de este fin de semana fue el alto índice de festejos a lo largo y ancho del país. Por segunda fecha consecutiva se alcanzó la barrera de las tres decenas de anotaciones, registrando un total de 30 goles. Esto representó un promedio de 3.3 tantos por cada uno de los nueve partidos disputados.

El primer choque destacado fue el cruce entre Tigres y Toluca, dos escuadras que volvieron a demostrar sobre la cancha que su rivalidad sigue creciendo. Los felinos cobraron revancha de las dos finales perdidas ante los Diablos en el último año (la del Apertura 2025 y la de la Concachampions 2026) e impusieron condiciones con un marcador 3-2 en "El Volcán", gracias a un doblete de Juan Brunetta y un tanto de Guillermo Martínez; por los mexiquenses descontaron Paulinho y Federico Viñas.

Otra rivalidad que regaló un espectáculo de alarido fue el choque entre Pumas y Cruz Azul. En un duelo de volteretas, los universitarios llegaron a ponerse arriba hasta por dos anotaciones, pero La Máquina reaccionó sobre los minutos finales para sellar un empate 3-3. Juninho Vieira, César “Chino” Huerta y Robert Morales festejaron por la UNAM, mientras que Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Christian Ebere firmaron las anotaciones celestes.

Finalmente, Pachuca y Necaxa no se quedaron atrás y repitieron el mismo marcador de 3-3 en el Estadio Hidalgo. Por los Rayos marcaron Matías Espíndola, Julián Carranza y Juan David Valencia, mientras que por los Tuzos respondieron Eduardo Bauermann y Salomón Rondón, este último despachándose con un doblete.

De esta manera, la fecha 11 se coloca como la segunda con mayor cuota goleadora en lo que va del Apertura 2026, solo por detrás de los 35 tantos registrados en la jornada 10.

Lo malo: La lesión de Diego Campillo en el Clásico Tapatío

Uno de los platos fuertes del fin de semana fue el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas en el Estadio Jalisco. El cotejo concluyó igualado 1-1 con anotaciones de Kevin Zenón' por los rojinegros y Ángel Sepúlveda empatando sobre el final para la visita. Sin embargo, pese a rescatar la unidad, el Rebaño Sagrado se retiró con preocupación debido a la lesión de Diego Campillo.

El zaguero de 24 años sufrió un fuerte pisotón durante la primera mitad que le impidió continuar, obligándolo a abandonar el recinto con asistencia del cuerpo médico. Al término del encuentro, el estratega rojiblanco Diego Milito externó su preocupación: “Campillo estaba excelente, jugando muy bien. Esperemos que no sea nada grave; sintió una molestia fea en el quinto metatarsiano”. De forma extraoficial se descartó una fractura, a la espera del reporte médico oficial.

Cabe recordar que el zaguero, desde 2025, se ganó la titularidad con el Rebaño, sumando ya 50 partidos en todas las competiciones. Se evolución fue tal que, en febrero de este año recibió su primer llamado a la selección nacional. Si bien, no acudió al Mundial 2026, para esta nueva era de Rafa Márquez de cara al 2030, fue uno de los que levanto la mano para ser parte de ese cambio generacional. Incluso, fue parte de la primera lista de convocados por el Kaiser, y vio actividad en dos de los cuatro encuentros de la fecha FIFA, por ahora quedará a expectativa de saber cuánto tiempo estará fuera de actividad.

Lo feo: Antonio Mohamed vuelve a acaparar la polémica arbitral

En el apartado negativo, el director técnico de Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, volvió a ser protagonista de un altercado extracancha. Al término del primer tiempo en el partido ante Tigres, el estratega argentino buscó encarar al arquero Nahuel Guzmán lanzando palabras contra él. La acción fue sancionada de inmediato por el cuerpo arbitral con tarjeta roja.

Tras la expulsión, la discusión del técnico se trasladó hacia el cuerpo arbitral y, al momento de retirarse hacia los vestidores, se enganchó con la afición regiomontana realizándoles gestos en alusión a las finales ganadas a la UANL. Esta se convierte en la segunda controversia consecutiva para el estratega en el certamen, luego de que en la jornada 10 criticara abiertamente el arbitraje de Katia Itzel García afirmando que "con un árbitro normal, ganábamos el partido", frase que generó debate.