Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026: Todos los marcadores

La Liga MX regresa con la Jornada 11 del Apertura 2026, luego de la Fecha FIFA donde la Selección Mexicana tuvo actividad. Así, el torneo mexicano tendrá partidos importantes en su regreso, donde destaca el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas y el Pumas vs. Cruz Azul.

La Fecha 11 del Apertura 2026 inicia este viernes 9 de octubre, donde destaca el partido entre Tigres vs. Toluca. En la jornada sabatina el foco se lo lleva el Atlas vs. Chivas y el América vs. Monterrey, mientras que el domingo la jornada culmina con el Pumas vs. Cruz Azul.

Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026

Viernes 9 de octubre

19:00 | Puebla vs. León

21:00 | Tigres vs. Toluca

Sábado 10 de octubre

17:00 | Querétaro vs. Atlante

17:00 | FC Juárez vs. Xolos

19:00 | Atlas vs. Chivas

21:00 | América vs. Monterrey | Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium

Domingo 11 de octubre

17:00 | Atlético San Luis vs. Santos

17:10 | Pachuca vs. Necaxa

19:15 | Pumas vs. Cruz Azul