Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la onceava fecha del balompié mexicano, donde destaca el Pumas vs. Cruz Azul y el Clásico Tapatío.
La Liga MX regresa con la Jornada 11 del Apertura 2026, luego de la Fecha FIFA donde la Selección Mexicana tuvo actividad. Así, el torneo mexicano tendrá partidos importantes en su regreso, donde destaca el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas y el Pumas vs. Cruz Azul.
La Fecha 11 del Apertura 2026 inicia este viernes 9 de octubre, donde destaca el partido entre Tigres vs. Toluca. En la jornada sabatina el foco se lo lleva el Atlas vs. Chivas y el América vs. Monterrey, mientras que el domingo la jornada culmina con el Pumas vs. Cruz Azul.
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Resultados de la Jornada 11 del Apertura 2026
Viernes 9 de octubre
- 19:00 | Puebla vs. León
- 21:00 | Tigres vs. Toluca
Sábado 10 de octubre
- 17:00 | Querétaro vs. Atlante
- 17:00 | FC Juárez vs. Xolos
- 19:00 | Atlas vs. Chivas
- 21:00 | América vs. Monterrey | Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium
Domingo 11 de octubre
- 17:00 | Atlético San Luis vs. Santos
- 17:10 | Pachuca vs. Necaxa
- 19:15 | Pumas vs. Cruz Azul
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Published | Modified