Lo Bueno, lo Malo y lo Feo Jornada 12 : Chivas, con paso histórico
La duodécima 12 del Clausura 2026 dejó conclusiones rumbo a la Liguilla. Chivas vive su mejor momento y se acerca a una marca histórica de triunfos; América volvió a exhibir sus problemas de definición en la derrota ante Pumas, mientras que el cierre de la fecha estuvo marcado por el caos arbitral en la victoria de Juárez sobre unos Tigres que siguen viviendo horas bajas.
Con cinco jornadas por disputar, algunos equipos empiezan a consolidar su posición en la tabla, mientras que otros buscan respuestas con poco tiempo por delante
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Lo Bueno: Chivas, en su mejor momento en torneos cortos
Guadalajara atraviesa uno de sus mejores momentos en torneos cortos. Con la victoria en la Jornada 12, el Rebaño llegó a 10 triunfos en el Clausura 2026, una cifra que no alcanzaba desde el Clausura 2023, cuando terminó como finalista del campeonato. Además, se afianzó como líder
No es un dato menor. Se trata apenas de la quinta ocasión en la era de torneos cortos en que los rojiblancos alcanzan esa cantidad de triunfos. Antes lo hicieron en el Clausura 2023, el Bicentenario 2010, el Clausura 2004 y el Invierno 1998.
Romper la marca histórica del club en este formato está a solo un triunfo de distancia, con cinco jornadas todavía por jugarse.
Más allá de los números, el momento de Chivas se explica también por su rendimiento inmediato. El equipo cerró una semana perfecta con nueve puntos obtenidos en ocho días, tras derrotar a Santos, León y Monterrey.
El balance ofensivo durante esa racha fue contundente: 11 goles anotados y apenas dos recibidos. Ese diferencial refleja un equipo que no solo gana, sino que además domina los partidos.
Lo Malo: el América vuelve a exhibir su falta de contundencia
La derrota por 1-0 ante Pumas dejó algo más que tres puntos perdidos para el América. También significó el final de una inercia favorable en el Clásico capitalino: Las Águilas habían derrotado a los universitarios en los dos torneos anteriores y buscaban encadenar su tercer triunfo consecutivo.
Sin embargo, el problema principal de las Águilas volvió a aparecer: la falta de contundencia. El América volvió a generar opciones, pero sin efectividad frente al arco. En el partido ante Pumas registró 10 disparos, cuatro de ellos con dirección a porterí, sin embargo no marcaron goles.
De cara al final el torneo, el equipo se mantiene como una de las cuatro peores ofensivas y, lo más grave, en el octavo lugar, el último escalón que da acceso a la Liguilla.
Lo Feo: Juárez vence a Tigres en una noche caótica
El cierre de la Jornada 12 estuvo lejos de ser un partido tranquilo. La victoria de los Bravos por 2-1 sobre Tigres estuvo marcada por expulsiones.
El árbitro del encuentro, Adonaí Escobedo, tuvo una noche complicada desde los primeros minutos del partido. Juárez abrió el marcador al minuto 8 mediante un cabezazo de Joaquim, pero Juárez respondió poco después con el empate de Óscar Estupiñán.
A partir de ese momento, el partido entró en una dinámica tensa. Diego Sánchez, de los felinos, fue expulsado al 32 tras una falta, y luego de ello, los entrenadores Guido Pizarro y Pedro Caixinha, también recibieron tarjetas rojas.
La segunda parte mantuvo el mismo guion. Hubo pocas jugadas claras de gol y el árbitro volvió a ser protaognista, pero Juárez se las arregló para, con un gol de Monchu, vencer 2-1 a Tigres, llegar a 14 puntos y mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla