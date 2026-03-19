Resultados de la Jornada 12 Clausura 2026 Liga MX: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados del Futbol Mexicano, donde destaca el juego Pumas vs. América.
Rueda el balón en la Jornada 12 del Clausura 2026 con el atractivo de que este sábado se disputa el clásico capitalino entre Pumas y América. La Jornada inicia este viernes con dos juegos y con el Mazatlán vs. Cruz Azul como principal encuentro. Otro juego importante será el Monterrey vs. Chivas, con el Rebaño Sagrado como líder.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 12, que culmina con el juego FC Juárez vs. Tigres.
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Resultados de la Jornada 12 del Clausura 2026
Viernes 20 de marzo
- 19:00 | Necaxa vs. Xolos
- 21:06 | Mazatlán vs. Cruz Azul
Sábado 21 de marzo
- 17:00 | Atlas vs. Querétaro
- 19:00 | San Luis vs. León
- 19:00 | Monterrey vs. Chivas
- 21:00 | Pumas vs. América
Domingo, 22 de marzo
- 17:00 | Santos vs. Puebla
- 17:00 | Pachuca vs. Toluca
- 19:00 | Juárez vs. Tigres
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