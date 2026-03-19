Resultados de la Jornada 12 Clausura 2026 Liga MX: Todos los marcadores

¡De vuelta en la cima! 🔝



Tras saldar su partido pendiente, las @Chivas retoman el liderato. 📊



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