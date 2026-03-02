Lo bueno, malo y feo de la Jornada 8: Cruz Azul escala al liderato
La Jornada 8 del Clausura 2026 dejó varios puntos de análisis y observación, con una fecha doble en puerta y con diversos movimientos en la tabla que han modificado el rumbo de los equipos de cara a la segunda mitad del torneo.
De entrada, el cambio de liderato de Cruz Azul es uno de los puntos a destacar, además de que la brecha entre los equipos contendientes al título y los que son meros participantes se empieza a abrir, de cara a la Liguilla.
Te puede interesar: Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026: Cruz Azul, nuevo líder
A continuación analizamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó la Jornada 8 del Clausura 2026.
Lo bueno: Cruz Azul es líder
De manera paciente, pero eficiente, La Máquina del Cruz Azul escaló al liderato del torneo gracias al triunfo de este fin de semana sobre Monterrey. El equipo cementero se vio superior y con un buen desempeño, incluso reponiéndose a baches dentro del mismo partido, como el penalti fallado por José Paradela y se impuso con ante un cuadro regio que ha perdido la brújula.
Pero esta escalada de La Máquina a la punta del torneo no se dio solamente con este resultado, pues el gran salto se notó una semana antes cuando se impuso al entonces líder, las Chivas del Guadalajara. Ahí se notó que Cruz Azul venía en ascenso meteórico y la noche en Monterrey sólo confirmó su buen desempeño.
Lo malo: Chivas y sus dos derrotas
Por otro lado, las Chivas han caído en un bache que, si bien puede parecer mínimo, la consecuencia ha sido dura, pues han perdido el liderato del torneo y perdieron el invicto, sumando dos caídas.
Luego de seis fechas sin conocer la derrota, invictas hasta la Jornada 6 donde incluso ganaron el Clásico Nacional ante América, el Rebaño Sagrado hiló dos juegos perdidos (ante Cruz Azul y Toluca), lo que le hizo caer a la tercera posición. Si bien está sólo a un punto del líder Cruz Azul, ambas derrotas son una llamada de atención paralelos Rojiblancos, especialmente porque fueron ante equipos que son contendientes al título y si Chivas quiere luchar por la corona, deben saber lidiar con este tipo de escuadras.
Lo feo: América y su goleada
Cuando parecía que el América encontraba el equilibrio con la llegada de sus refuerzos, la irregularidad se volvió a apropiar de las Águilas y sucedió de fea forma, al caer por una goleada de 4-1 ante los Tigres de la UANL.
El inicio de torneo fue complicado para las Águilas, donde incluso se desprendió de jugadores importantes como el ‘Búfalo’ Aguirre o Álvaro Fidalgo. No obstante, parecía que el camino podría enderezarse con la llegada de los refuerzos brasileños que pidió el propio técnico Andre Jardine. Una goleada sobre el puebla por 4-0 en la fecha 7 daba esperanzas, sin embargo, el golpe de realidad llegó fuerte para los de Coapa con la humillante derrota propinada por los Tigres.