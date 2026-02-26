SI Mexico

Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la octava fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Toluca vs. Chivas.

Redacción SI México

Se juega la Jornada 8 del Clausura 2026.
Este fin de semana se juega la Jornada 8 del Clausura 2026, con todos los partidos llevándose a cabo entre viernes y sábado, pues la siguiente semana será fecha doble. La Jornada inicia este viernes con cuatro partidos, en el que destaca la visita de Pumas a Tijuana. 

Para el sábado, la visita del líder Chivas al campeón Toluca es el juego que acapara los reflectores. Además, Cruz Azul visita a Monterrey.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 8, que culmina con el juego entre América y Tigres.

Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026

Viernes 27 de febrero

  • 19:00 | Querétaro vs Santos 
  • 19:00 | Mazatlán vs Pachuca 
  • 21:00 | FC Juárez vs Atlas 
  • 21:06 | Xolos vs Pumas 

Sábado 28 de febrero

  • 17:00 | Toluca vs Chivas 
  • 17:00 | San Luis vs Puebla 
  • 19:00 | Monterrey vs Cruz Azul 
  • 19:00 | León vs Necaxa 
  • 21:00 | América vs Tigres 
