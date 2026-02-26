Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la octava fecha del balompié mexicano, donde destaca el juego Toluca vs. Chivas.
Este fin de semana se juega la Jornada 8 del Clausura 2026, con todos los partidos llevándose a cabo entre viernes y sábado, pues la siguiente semana será fecha doble. La Jornada inicia este viernes con cuatro partidos, en el que destaca la visita de Pumas a Tijuana.
Para el sábado, la visita del líder Chivas al campeón Toluca es el juego que acapara los reflectores. Además, Cruz Azul visita a Monterrey.
Te puede interesar: Jornada 8 Clausura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver los juegos
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 8, que culmina con el juego entre América y Tigres.
Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026
Viernes 27 de febrero
- 19:00 | Querétaro vs Santos
- 19:00 | Mazatlán vs Pachuca
- 21:00 | FC Juárez vs Atlas
- 21:06 | Xolos vs Pumas
Sábado 28 de febrero
- 17:00 | Toluca vs Chivas
- 17:00 | San Luis vs Puebla
- 19:00 | Monterrey vs Cruz Azul
- 19:00 | León vs Necaxa
- 21:00 | América vs Tigres
Published |Modified