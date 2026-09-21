Lo Bueno, lo Malo y lo Feo de la Jornada 9: Chilena de Borja marca la historia del Clásico
Este fin de semana se disputó la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, una fecha que quedó marcada por la intensidad del Clásico Nacional, la crisis de Tigres que se mantiene pendiendo de un hilo a falta de 8 fechas y un nuevo capítulo en la relación de amor y odio entre Cruz Azul y Kevin Mier.
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Lo Bueno: Borja, la fuerza que necesitaba el ataque del América
Fue precisamente en el duelo entre América y Chivas donde apareció lo mejor de la fecha. No solo por el gran espectáculo del cual fue testigo el Estadio Azteca, sino por la reacción de las Águilas encaminada por un doblete del colombiano Miguel Ángel Borja.
El Rebaño se fue al descanso ganando 0-2, pero al minuto 66, Borja ingresó desde la banca para cambiar por completo el guion del encuentro. En cuestión de cuatro minutos inscribió su nombre en la historia de los Clásicos al firmar uno de los mejores goles en la memoria reciente de esta rivalidad. Al 71’, tras un centro de Brian Rodríguez, el cafetalero hizo honor a su apodo de “El Colibrí” y se elevó con una chilena espectacular para mandar guardar el 1-2.
El tanto inyectó ánimo a los dirigidos por Guillermo Almada. Sin darle respiro a Chivas, al 74’ y tras una combinación con Henry Martín, el propio sudamericano mandó la pelota al fondo de las redes para sellar el 2-2 definitivo, provocando el festejo desenfrenado de la afición azulcrema.
Borja, que llegó de refuerzo en este mercado, ha demostrado que no necesitó tiempo de adaptación. En sus únicos dos partidos y en dos Clásicos al hilo ha entrado de cambio para marcar tres goles (uno ante Cruz Azul y el doblete frente al Rebaño), colocándose como un elemento letal con un promedio de un gol cada 12 minutos.
Lo Malo: Tigres en crisis, cuatro partidos al hilo sin ganar
Luego de tres empates consecutivos en la liga, Tigres tenía en esta jornada la oportunidad perfecta para reencontrarse con el triunfo. Aunque jugaba de visitante, se medía a los Bravos de Juárez, una escuadra sumida en una crisis mayor que no había ganado un solo encuentro en ocho partidos.
Sin embargo, los de Nuevo León se llevaron una ingrata sorpresa. Óscar Estupiñán liquidó el partido en favor de los fronterizos con un 2-0 categórico, marcando primero de penal y posteriormente firmando un doblete con un remate de cabeza.
De esta manera, Tigres ha caído hasta la 16.ª posición de la tabla, con apenas 7 puntos de 27 posibles. Aunque matemáticamente mantiene opciones de clasificar a la Liguilla, por delante le quedan ocho finales, seis de ellas ante equipos ubicados en el top 8 de la clasificación general (Puebla, Toluca, Chivas, León, Cruz Azul y América).
Lo Feo: Cruz Azul vuelve a padecer los errores de Mier
El arco de La Máquina vuelve a dejar dudas. Kevin Mier protagonizó el blooper de la jornada durante el duelo ante Monterrey, cometiendo un yerro que terminó costándoles la derrota a los cementeros.
Al minuto 7, Jeremy Márquez buscó apoyarse con Mier para salir jugando desde el fondo. Sin embargo, el pase no llevó la precisión adecuada, obligando al arquero a recorrer para alcanzar el balón. En lugar de despejar de primera, Mier intentó controlar con el pecho, lo que complicó su posición ante la presión rival; perdió la pelota y dejó el arco desprotegido para que César Garza anotara el 1-0 definitivo. Cruz Azul no logró reponerse de ese golpe tempranero.
Desde su llegada para el Clausura 2024, Kevin Mier ha mostrado dos facetas contrastantes. Por un lado ha sido héroe con atajadas clave y un juego de pies que inicia el ataque; por el otro, ese mismo estilo arriesgado lo ha llevado a cometer equivocaciones costosas en momentos determinantes, tal como sucedió en las semifinales del Apertura 2024 y Clausura 2025 ante el América.