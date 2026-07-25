"Buscamos ser un Cruz Azul de época": Joel Huiqui previo a la final del Campeón de Campeones
El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, reafirmó la intención de toda la institución de dejar huella con un equipo de época, algo que buscarán confirmar con la conquista del Campeón de Campeones. Además, habló sobre Érik Lira y los rumores en torno a su posible salida de La Máquina.
Lo anterior lo dio a conocer durante la conferencia de prensa previa a la final de dicho certamen, en la que enfrentarán a Toluca este sábado 25 de julio. Aseguró que, desde la directiva hasta la cantera, el mensaje ha sido convertir esta etapa en una época dorada en la historia del club.
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“El proyecto inicial desde que el presidente Víctor Velázquez tomó al equipo fue generar una historia... parte del proyecto que estamos impulsando y encabezando es desarrollar el talento de nuestros jóvenes de cantera, con el respaldo de los jugadores que ya hay en el primer equipo, y generar un legado para la institución... lo que nosotros pensamos es poder generar un equipo de época”, declaró.
Asimismo, señaló que durante su gestión ya se dio el primer paso tras coronarse en el pasado Clausura 2026, por lo que buscará mantener esta inercia ganadora ahora en una nueva disputa por un trofeo oficial:
“Ya se ganó una liga, y ganar el Campeón de Campeones sería cerrar un ciclo importante”, mencionó. “Vamos a enfrentar a un rival muy importante que, sobre todo, tiene jugadores de calidad”, agregó.
Huiqui buscará levantar cuatro títulos en cuatro meses
Continuando con la premisa de hacer historia, Huiqui destacó su ambición de que el equipo siga cosechando todos los trofeos posibles. Por ello, declaró que es fundamental ganar el Campeón de Campeones, ya que este torneo otorga al vencedor el boleto para disputar la Campeones Cup ante el monarca de la MLS. Del mismo modo, explicó que no pierde de vista la Leagues Cup, la cual está próxima a empezar.
“El partido de mañana te abre otra puerta: la Campeones Cup. Por eso mi prioridad es que la sesión salga perfecta, que hagamos una buena planeación, tener todos los detalles organizados y que el jugador tenga todas las herramientas claras para enfrentar el partido de mañana... Pero también sin perder de vista lo que es la Leagues Cup”.
Cabe recordar que la Leagues Cup se celebrará del 4 de agosto al 6 de septiembre, mientras que la Campeones Cup está programada para disputarse en el marco de las fiestas patrias, el próximo 16 de septiembre.
¿Erik Lira se va o se queda?
El estratega también abordó la situación del capitán del equipo, Érik Lira, quien viene de disputar el Mundial con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026. Al respecto, respondió a las dudas sobre los rumores que lo colocan fuera de la institución ante una posible venta.
Huiqui dijo ser consciente de los sondeos por Lira, pero aclaró que no le corresponde responder por decisiones que no son suyas. No obstante, dejó entrever que, por el momento, no existe una oferta formal sobre la mesa por el mediocampista de 26 años, quien tiene contrato firmado con la entidad celeste hasta 2029:
“Bueno, lo de Érik está muy claro, ¿no? Es bien sabido que hay equipos interesados, no sé si en la Liga MX o en Europa. Para mí y para el club creo que es importante primero que se pongan las cartas sobre la mesa... que vengan al club a tocar las puertas y presenten una oferta formal”.