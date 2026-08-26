Cancún FC: una franquicia de Liga MX cuesta hoy el doble que en 2021
Blue Crow estuvo a punto de comprar tres franquicias de Liga MX en 2021. Cinco años después, las que le han ofrecido cuestan cerca del doble.
Giovanni Solazzi, presidente del Cancún FC, atribuye ese salto a los seis años sin ascenso y descenso: entrar a la Liga MX dejó de poder ganarse en la cancha y pasó a depender de que uno de los lugares existentes salga al mercado.
“Estuvimos a punto de comprar tres franquicias en 2021 por la mitad de lo que piden ahora. Obviamente están vendiendo una liga en un mercado cerrado y eso hace que los equipos suban mucho más de valor”, dijo en entrevista con Sports Illustrated México.
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El empresario italiano no reveló las cantidades, porque aquellas negociaciones son confidenciales.
Su explicación parte de la oferta y demanda. Sin descenso, ninguno de los 18 integrantes de la Liga MX pierde deportivamente su sitio; sin ascenso, tampoco puede ocuparlo un equipo de Expansión por sus resultados.
“La única forma es comprar uno de los 18 equipos”, resumió.
Por ello, plantea el directivo, una liga cerrada protege el valor de quienes están dentro y encarece la entrada para quienes quieren llegar.
“El equipo de Primera División, si no puede bajar, obviamente no pierde valor y va a tener un valor mucho más alto, especialmente si no hay otra forma de entrar en ese mercado”.
Blue Crow conoce las dos rutas. Antes de comprar al Cancún FC, Jeff Luhnow, líder del grupo, negoció en 2021 la adquisición del Atlético de San Luis al Atlético de Madrid.
Reportes de aquella época vincularon el proyecto con los creadores de Club de Cuervos y la intención de llevar a la realidad un concepto inspirado en la serie. La operación no se concretó.
Ese mismo año, el grupo adquirió al Cancún FC cuando el ascenso ya estaba suspendido. Solazzi sostiene que la posibilidad de alcanzar Primera División formaba parte del valor de aquella inversión.
“Tú compras un equipo de Segunda División para ascender. El valor del equipo de Segunda División no es estar en Segunda División, es ascender a Primera. Si tú le quitas eso, le quitas valor”.
Blue Crow sí consiguió recorrer ese camino fuera de México. Compró al Leganés en 2022, cuando militaba en la Segunda División de España y, dos años después, el club fue campeón de la categoría y ascendió a LaLiga.
También tuvo al MFK Vyskov de Chequia, que disputó tres veces consecutivas la eliminatoria por subir a Primera sin conseguirlo, y al Elite Falcons de Dubái, que ascendió a la segunda categoría de Emiratos Árabes Unidos.
El grupo incorporó además al Le Havre en 2025, cuando el club francés ya competía en Ligue 1.
La FMF ha puesto al Atlante como ejemplo de la nueva vía para llegar a Primera mediante determinados criterios. Sin embargo, el italiano rechaza esa lectura: para él, los Potros simplemente adquirieron un equipo que estaba en venta.
“No hubo ningún ascenso, no hubo ningún cumplimiento con criterios, simplemente comprar un equipo en venta”.
Pese al aumento que describe, Blue Crow no busca comprar su lugar en la Liga MX.
“No estamos interesados en comprar una franquicia. Estamos interesados en ascender deportivamente”, afirmó.
Dice que el grupo está comprometido con Cancún y que su intención es llevar a la Liga MX el proyecto que han construido: calcula varios millones de dólares invertidos en la renovación del estadio, iluminación, fuerzas básicas, cancha y estructura del club, todo pensado en desarrollar un equipo con posibilidad de subir.
El Cancún FC forma parte, junto con Leones Negros, el Atlético Morelia, los Mineros y el Atlético La Paz, de los cinco clubes que acudieron al TAS para combatir la decisión de mantener cerrada la vía deportiva hacia la Liga MX.
Por eso, Solazzi todavía apuesta a que el ascenso regrese y que el Cancún FC pueda llegar a Primera por esa vía. Si el recurso ante el TAS no consigue reabrirla, admite que tendrán que buscar otra manera de alcanzar la Liga MX.
“Si en un futuro no se abre el ascenso, vamos a ver cómo podemos estar en Primera División”.