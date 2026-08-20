FMF sepulta el ascenso a Liga MX: el modelo Atlante será la vía para llegar a Primera División
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio un nuevo golpe al sistema de competencia del futbol mexicano al presentar su nuevo modelo deportivo, con el que queda prácticamente sepultada la posibilidad de que un club de la Liga de Expansión llegue a la Liga MX por méritos deportivos. A partir de ahora, el ingreso al máximo circuito estará condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos, en un esquema similar al que permitió el regreso del Atlante para el Apertura 2026.
La determinación modifica de fondo la relación entre la Primera División y la segunda categoría. El Reglamento de Competencia 2026-27 ya había establecido que los clubes de Liga MX no descenderán a Expansión y que los equipos de esta última tampoco ascenderán por resultados deportivos. Ahora, la FMF explicó que el mecanismo para ingresar a Primera División será exclusivamente mediante el cumplimiento de los criterios establecidos por la propia Federación.
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El caso que sirve como ejemplo es el Atlante, que regresó a la Liga MX después de 12 años, pero no por haber conquistado un campeonato de Expansión. Los Potros de Hierro obtuvieron autorización para adquirir la franquicia de Mazatlán y, con ello, ocupar su lugar en el máximo circuito a partir del Apertura 2026. De esta manera, su retorno se convirtió en el primer gran ejemplo del nuevo camino que tendrán que seguir otros clubes que aspiren a llegar a Primera División.
La nueva postura representa un cambio respecto a lo que se había planteado anteriormente. En 2025, seis clubes de la Liga de Expansión llevaron el conflicto al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de recuperar el ascenso y descenso. Sin embargo, pese a las expectativas de que el sistema pudiera restablecerse después del Mundial de 2026, el Reglamento de Competencia terminó confirmando que no existiría movilidad deportiva entre ambas categorías.
La decisión ya provocó la reacción de varios equipos de Expansión, que consideran que el nuevo esquema privilegia los aspectos económicos y administrativos por encima del mérito deportivo. Clubes como Leones Negros, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas han expresado públicamente su rechazo y defendido la necesidad de mantener abierta la posibilidad de competir por un lugar en la Liga MX. Incluso se han planteado nuevamente acciones ante el TAS para intentar revertir la medida.
La FMF, por su parte, explicó que el nuevo modelo busca integrar una estructura piramidal encabezada por la Liga de Expansión y que también incluye a la Liga Premier, Liga TDP y el Sector Amateur, con el respaldo de los 18 clubes de Liga MX y de una amplia mayoría de los equipos de Expansión. Sin embargo, dejó una puerta abierta: cuando se centralicen los derechos de transmisión, se podrá analizar nuevamente otro esquema. Mientras eso ocurre, el ascenso deportivo queda fuera del futbol mexicano y el ‘modelo Atlante’ se convierte en la única vía para que un club de Expansión pueda llegar a la Liga MX.