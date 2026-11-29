Edwin Cerrillo entró al minuto 68, cuando el empate todavía clasificaba al América a las semifinales, y en poco más de 10 minutos cometió dos penaltis que convirtieron en gol Luca Orellano y Uros Djurdjevic para el triunfo 2-0 del Monterrey en el Estadio Banorte y la eliminación de las Águilas en los cuartos de final del Apertura 2026.

El América del entrenador Guillermo Almada, tercero de la fase regular, solo necesitaba el empate tras el 0-0 en el partido de ida en el Estadio BBVA.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul aplasta al León y pone un pie en las semifinales del Apertura 2026

Los Rayados eliminaron por tercera ocasión consecutiva al América, después de hacerlo en los cuartos de final del Apertura 2025 y en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

En el primer tiempo, el América desaprovechó sus oportunidades con intentos de Henry Martín, Kevin Álvarez y Brian Rodríguez.

El Monterrey perdió por lesión a Orbelín Pineda al minuto 19, poco después de que el mexicano estuviera cerca de abrir el marcador con un remate por encima del travesaño.

Cerrillo y los penaltis que sentenciaron al América

Las Águilas cedieron la iniciativa en el segundo tiempo, en el que Gerardo Arteaga avisó con un disparo por encima del travesaño y Fidel Ambriz estrelló un cabezazo en el larguero al minuto 64.

Cerrillo, que relevó a Alan Cervantes, sujetó a Jorge Rodríguez dentro del área dos minutos después de entrar, en una acción que el árbitro sancionó como penalti tras revisar el VAR.

El argentino Luca Orellano engañó a Rodolfo Cota para adelantar al Monterrey al minuto 70.

Cerrillo volvió a fallar al 80, cuando llegó tarde y derribó a Jesús "Tecatito" Corona dentro del área. Uros Djurdjevic, recién ingresado, convirtió el segundo penalti con un disparo al centro.

El América reaccionó tarde y el portero Luis "Mochis" Cárdenas, figura del partido de ida, volvió a responder ante los intentos de Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas.

Las Águilas acumularon 34 remates sin gol en la eliminatoria, pese a jugar 79 minutos con un hombre más en la ida por la expulsión de Ricardo Chávez.

El equipo de Almada cerró el torneo con siete partidos consecutivos sin ganar en la Liga MX.

¿Quién será el rival del Monterrey en semifinales?

Los Rayados conocerán este domingo a su próximo adversario, que podría ser el Guadalajara, el Toluca o el León.

Si el Guadalajara remonta ante el Pachuca y el Cruz Azul conserva su ventaja de cuatro goles sobre el León, el Monterrey enfrentará a las Chivas, líderes de la fase regular.

Si avanzan el Pachuca y el Cruz Azul, o las Chivas y el León, los Rayados se medirán al Toluca, que eliminó al Atlas con un global de 4-2.

León solo sería su rival si remonta ante La Máquina y los Tuzos eliminan al Guadalajara.