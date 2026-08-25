César ‘Chino’ Huerta regresa a Pumas tras su paso por Europa
César “Chino” Huerta está de regreso en Pumas. El conjunto universitario alcanzó un acuerdo para concretar el retorno del atacante mexicano, quien volverá a la Liga MX después de su paso por el Anderlecht de Bélgica. El futbolista de 25 años se convertirá en uno de los refuerzos de Pumas para el Apertura 2026. Se espera que en breve el Club Universidad haga oficial su llegada.
Huerta dejó Pumas en enero de 2025 para cumplir su objetivo de jugar en Europa y se convirtió en el primer futbolista mexicano en defender al Anderlecht. Sin embargo, su aventura en Bélgica estuvo marcada por la falta de regularidad y una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. En total, registró cuatro goles y tres asistencias en 1,620 minutos con el conjunto belga.
César Huerta vuelve a Pumas; hubo interés de otros equipos
El atacante tampoco entró en los planes del Anderlecht para el inicio de la temporada 2026-27, situación que abrió la puerta para su regreso al futbol mexicano. Aunque otros clubes de la Liga MX mostraron interés por sus servicios, Pumas avanzó en las negociaciones y finalmente logró cerrar el acuerdo para repatriar a uno de sus últimos referentes.
La vuelta a Ciudad Universitaria representa el reencuentro del “Chino” con el club donde alcanzó su mejor versión. Durante su primera etapa con Pumas, Huerta disputó 77 partidos, marcó 20 goles y registró 12 asistencias, además de convertirse en uno de los futbolistas más queridos por la afición auriazul.
Su regreso también responde a una necesidad del conjunto universitario en el ataque. Pumas buscaba reforzar sus opciones ofensivas y encontró en Huerta a un jugador que conoce la institución, la Liga MX y que ya demostró su capacidad para marcar diferencia en el futbol mexicano.
Ahora, el “Chino” tendrá una segunda oportunidad con Pumas después de su experiencia europea. El objetivo será recuperar el protagonismo que tuvo en Ciudad Universitaria y convertirse nuevamente en una de las principales figuras ofensivas del equipo en el Apertura 2026.