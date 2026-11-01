Chilena de Ocampos y taquito de Cuypers no alcanzan: Rayados empata 3-3 con Xolos

Rayados puso los golazos, pero Tijuana tuvo las respuestas. Un taquito de Hugo Cuypers y una chilena de Lucas Ocampos destacaron en el empate 3-3 entre Monterrey y los Xoloitzcuintles en el estadio BBVA.

El equipo de Matías Almeyda llegó a 21 puntos y se mantuvo en el octavo lugar, mientras que los dirigidos por Sebastián Abreu tomaron la sexta posición con 22 unidades.

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Tijuana abrió el marcador apenas al minuto cinco, por conducto del ecuatoriano Jackson Porozo. Cuypers respondió al 19 para igualar el encuentro y comenzar una cuenta personal que completaría con una definición espectacular antes del descanso.

Al 45+1, el delantero belga firmó el 2-1 con un golazo de taquito. La ejecución puso por primera vez al Monterrey al frente, aunque el gusto duró poco: Adonis Preciado apareció al 45+4 y estableció el 2-2 con el que terminó la primera mitad.

El segundo tiempo reservó otra anotación de gran factura. Al minuto 57, Ocampos se lanzó de espaldas al arco y conectó una chilena para marcar el 3-2. El argentino devolvió la ventaja a Rayados con una acrobacia que se sumó al taquito de Cuypers entre los momentos más vistosos del encuentro.

Pero Tijuana volvió a responder. Apenas tres minutos después, Preciado consiguió su segunda anotación y colocó el 3-3 definitivo.

Monterrey remontó el marcador inicial y estuvo dos veces en ventaja, pero no pudo conservarla. El taquito de Cuypers y la chilena de Ocampos dieron brillo a su ataque; el doblete de Preciado evitó que los golazos se tradujeran en una victoria.