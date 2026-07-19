Monterrey derrota a Santos con doblete de Lucas Ocampos en el debut de Matías Almeyda
Matías Almeyda regresó a la Liga MX después de ocho años, ahora al frente de Rayados. Su debut vino acompañado de una victoria 3-2 sobre Santos Laguna, cortesía de un doblete y una asistencia del argentino Lucas Ocampos.
La Sultana del Norte le dio la bienvenida a su equipo con un lleno en el "Gigante de Acero" para enfrentar a los laguneros. Los Rayados correspondieron a su gente buscando el gol desde el arranque, con un disparo cruzado dentro del área de Diego Rossi y otro de larga distancia de Luca Orellano, que fueron contenidos por Carlos Acevedo.
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Así transcurrió el primer cuarto de hora, hasta que poco a poco Santos comenzó a adueñarse de la pelota y a generar sus propias aproximaciones. Sin embargo, cuando mejor lo pasaban los visitantes, Monterrey dio el primer golpe en una jugada no exenta de polémica.
Rossi fue a la disputa de un balón dividido, ganó la posición y cedió el esférico para Lucas Ocampos, quien con un tiro raso al segundo poste anotó el 1-0 al minuto 20. Los Guerreros reclamaban que el asistidor había cometido un "caballito" sobre uno de sus defensores para hacerse del balón; no obstante, el VAR terminó validando el tanto.
Se abrió el marcador y comenzaron a caer los goles
Una vez que los Rayados olieron sangre, se fueron con todo al abordaje. Fue así como, solo cuatro minutos después, tras un balón peinado, Ocampos volvió a entrar por la derecha del área, amagó al guardameta y definió con maestría para el 2-0. Posteriormente, al minuto 31, el mismo Ocampos fue quien puso el pase de gol para que Jesús "Tecatito" Corona sacara la magia y, con un "sombrerito" sobre la línea de fondo y casi sin ángulo, anotara el 3-0.
Ya cerca de irse al descanso, el encuentro volvió a tener una jugada polémica. Al minuto 40, el portero de Monterrey, Luis "Mochis" Cárdenas, dejó un rechace al centro de la portería que le cayó a Lucas Di Yorio, quien solo tuvo que empujarla para el 3-1 del descuento santista. Si bien en primera instancia parecía que el delantero lagunero se encontraba en posición adelantada, el VAR semiautomático demostró que estaba habilitado por un talón, por lo que el tanto subió al marcador.
La segunda parte, aunque más pareja, contó con menos llegadas de peligro. Aun así, esto no impidió que hubiera emociones, ya que se presentaron un par de posibles penales en ambas áreas.
Primero, con una mano de Ricardo "Rica" Chávez que reclamaban los laguneros, pero el árbitro observó correctamente que esta fue involuntaria debido a que el jugador de Rayados iba cayendo al suelo. Luego, del otro lado, se pedía un empujón de Franco Pardo sobre Rossi. No obstante, el silbante Marco Antonio "Gato" Ortiz consideró que no existían elementos suficientes para señalar la infracción y dejó seguir las acciones.
Además, se encendieron las alarmas en el banquillo regiomontano cuando Corona tuvo que salir de cambio al minuto 61 por molestias físicas, dejando su lugar a Fidel Ambriz. A pesar de que el "Tecatito" buscaba seguir en el terreno de juego, Matías Almeyda decidió no arriesgarlo y darle descanso.
Cierre frenético y emociones en el tiempo de compensación
Fue sobre el final del encuentro que ambos conjuntos volvieron a tocar la puerta con claridad. Primero, Ocampos se inventó una rabona para poner un centro para Ambriz, pero Carlos Acevedo evitó la caída de su marco con una atajada sencilla. Por su parte, Santos, cuando ya no quedaba nada en el reloj, hizo más decoroso el resultado. En un tiro de esquina, una serie de rebotes dentro del área terminó por dejarle el balón a Eduardo "Mudo" Aguirre, quien marcó el 3-2 definitivo al 90+6'.
A pesar del susto de último minuto, la victoria se terminó quedando del lado de los regiomontanos. Así comenzó la nueva etapa de Matías Almeyda en el banquillo rayado, acompañado por Dennis te Kloese como presidente deportivo y Walter Erviti en la dirección deportiva.