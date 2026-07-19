Chivas cayó en casa ante Toluca con gol de Alexis Vega en la Jornada 1 del Apertura 2026
Toluca comenzó la defensa de su título con autoridad. Los Diablos Rojos derrotaron 2-0 a las Chivas en el Estadio Akron, gracias a un gol de Alexis Vega desde el manchón penal y otro más de Jesús Gallardo, en duelo correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026.
La gran figura de la noche fue Alexis Vega, quien regresó a la que fue su casa durante cinco años y se reencontró con Raúl "Tala" Rangel después de compartir vestidor con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Esta vez, el delantero escarlata salió vencedor del duelo particular.
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El partido comenzó con aproximaciones para ambos equipos, aunque fue Toluca el que generó la más peligrosa de los primeros minutos cuando Jesús Angulo estrelló un disparo en el travesaño al minuto 15 tras una asistencia de Alexis Vega.
La insistencia escarlata rindió frutos al minuto 39, cuando el VAR intervino para señalar un penalti a favor de los Diablos Rojos. Alexis Vega tomó el balón y no le pesó el escenario. El atacante mexicano cobró con una elegante Panenka, engañó al Tala Rangel y puso el 1-0 al minuto 42 para silenciar el Akron.
El gol tuvo un significado especial para el delantero del Toluca. Apenas unas semanas atrás, Vega y Rangel representaban juntos a México en el Mundial 2026. Ahora, el futbol los puso frente a frente en el arranque del Apertura 2026 y fue el atacante quien se quedó con la mejor postal del reencuentro.
Para la segunda mitad, Guadalajara adelantó sus líneas y generó peligro sobre la portería de Luis García. Roberto Alvarado tuvo un remate de cabeza que fue contenido por el arquero escarlata, mientras que Armando González y Bryan González también intentaron encontrar el empate.
Sin embargo, el encuentro tomó un rumbo aún más complicado para el Rebaño al minuto 54. Ángel Sepúlveda vio la tarjeta roja tras una acción revisada previamente por el VAR por un supuesto codazo, dejando a los rojiblancos con diez futbolistas en el terreno de juego.
Con la ventaja numérica y en el marcador, Toluca supo manejar el encuentro. Al minuto 74, Helinho comandó un contragolpe y asistió a Jesús Gallardo, quien definió dentro del área para colocar el 2-0 definitivo en el Estadio Akron.
Los dirigidos por Antonio Mohamed debutaron con una importante victoria como visitantes, mostrando la contundencia que los llevó a conquistar el campeonato el semestre pasado. Chivas, por su parte, deberá corregir el rumbo rápidamente tras caer en su presentación ante su afición.