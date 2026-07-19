¡Con clase! Alexis Vega le anotó al Tala Rangel con un penalti a lo Panenka
Alexis Vega abrió el marcador para Toluca ante Chivas con un penalti cobrado a lo Panenka sobre Raúl "Tala" Rangel. Ambos compartieron vestidor con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
Hace apenas unas semanas compartían vestidor con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Este sábado, Alexis Vega y Raúl "Tala" Rangel se reencontraron en el Estadio Akron, pero ahora como rivales en el arranque del Apertura 2026. El delantero del Toluca se quedó con el primer duelo al anotarle de Panenka al guardameta de Chivas.
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La anotación llegó al minuto 41 del encuentro correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX. Vega fue el encargado de cobrar la pena máxima y, fiel a su estilo, apostó por la sangre fría. El atacante escarlata esperó el movimiento del arquero rojiblanco y picó el balón al centro de la portería para firmar el 1-0 parcial de los Diablos Rojos.
El gol no solo significó abrir el marcador, sino también un curioso reencuentro entre dos futbolistas que formaron parte del combinado nacional en el Mundial de Norteamérica 2026. Ambos compartieron la concentración mundialista con México y ahora volvieron a verse las caras en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1.
Para Alexis Vega también fue un regreso especial al Estadio Akron, inmueble en el que defendió los colores del Guadalajara durante cinco años y del que salió para volver al Toluca, equipo con el que recuperó su mejor versión futbolística y conquistó el título del Clausura 2025.
La Panenka del delantero mexicano demostró la confianza con la que atraviesa este momento de su carrera. No es común intentar un cobro de esa categoría ante un arquero de las condiciones del Tala Rangel, pero Vega no dudó y convirtió uno de los primeros grandes goles del Apertura 2026.