Chivas derrota a los Rayados de Almeyda y persigue al líder América

Chivas salió del estadio BBVA con una victoria que lo mantiene cerca de su archirrival. Con un gol de Roberto Alvarado y un penal atajado por Raúl Rangel, Guadalajara derrotó 1-0 al Monterrey y recuperó el segundo lugar del Apertura 2026, a un punto del líder América.

El equipo de Gabriel Milito llegó a 26 unidades tras imponerse el sábado como visitante en la decimocuarta jornada del torneo mexicano.

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América, que encabeza la clasificación, recibirá el domingo al Pachuca y además tiene un partido pendiente. Monterrey, dirigido por Matías Almeyda, se quedó con 20 puntos en la séptima posición.

El encuentro también marcó el reencuentro de las Chivas con Almeyda, quien estuvo al frente del conjunto rojiblanco entre 2015 y 2018.

Durante aquella etapa, el equipo conquistó cinco títulos, entre ellos una Liga mexicana y una Liga de Campeones de la Concacaf. Esta vez, el entrenador argentino enfrentó a su antiguo club desde el banquillo de los Rayados.

La diferencia en el marcador llegó temprano. Al minuto 9, Roberto Alvarado definió con un tiro cruzado dentro del área para conseguir el gol que dio el triunfo al Rebaño.

Monterrey tuvo la oportunidad de igualar al minuto 18 mediante un penal, pero Raúl Rangel detuvo el cobro del argentino Lucas Ocampos.

Para el jugador de los Rayados fue su segundo penal fallado en partidos consecutivos, después de que el domingo anterior tampoco logró convertir desde los once metros ante Pachuca.

Con el gol de Alvarado y la intervención de Rangel, Guadalajara consiguió los tres puntos en el BBVA y quedó como escolta del América en la clasificación.