"Piojo" Alvarado da a Chivas su primer triunfo del Apertura 2026
Roberto Alvarado se convirtió en el héroe de Chivas. Tras un partido en el que se estrellaron dos balones en el poste y se lucieron las atajadas del portero de Bravos, fue el seleccionado nacional quien tuvo que aparecer para darle de último minuto la victoria al conjunto rojiblanco por 1-0 ante
los Bravos de Ciudad Juárez.
Este sábado 25 de julio, el Estadio Akron acogió su primer encuentro de la temporada, recibiendo el duelo de la jornada 2 del Apertura 2026.
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El partido comenzó movido. No habían pasado ni 20 segundos cuando José Luis "Puma" Rodríguez, de Bravos, tuvo la primera ocasión del encuentro disparando de larga distancia a la base del poste izquierdo. Instantes después, el Rebaño dio su primer aviso con un tiro de Jordan Carrillo que pasó a escasos centímetros del arco fronterizo.
Además, al minuto 17 se hizo presente la polémica en Guadalajara cuando Raúl "Tala" Rangel se llevó puesto fuera del área a Óscar Estupiñán en un duro encontronazo. A pesar de que se detuvieron las acciones por unos momentos para la atención del jugador de los juarenses, al final, el silbante no marcó infracción.
Tras ello, Chivas comenzó a adueñarse del esférico, trasladándolo a zona rival sin soltar el control del juego. Si bien tardó en generar peligro ante una defensa bien cerrada, cuando lo logró al minuto 33 hizo temblar la portería rival. Y es que Bryan "Cotorro" González bajó un centro, disparó en dos tiempos y exigió a Sebastián Jurado, quien apenas pudo desviar el cañonazo hacia el travesaño.
Bravos ya no lograba generar en ataque. Y cuando por fin encontró una oportunidad tras un error defensivo de los tapatíos, el "Puma" Rodríguez perdonó un mano a mano con el "Tala" mandando su disparo desviado.
Por su parte, los dirigidos por Diego Milito tuvieron dos oportunidades más antes del descanso para romper el cero. Primero, con un remate de cabeza de Armando "La Hormiga" González que volvió a cimbrar el travesaño, y después con otro intento de Jordan Carrillo que hizo volar a Jurado para mantener la igualdad.
El "Piojo" resolvió un complemento trabado
Pese a toda la actividad en el primer tiempo, para la parte complementaria las emociones fueron a menos. Chivas seguía teniendo la pelota, pero no provocaba ocasiones de gol. Su única gran jugada fue una descolgada donde "La Hormiga" entró al área, pero Jurado le negó el festejo deteniendo su intento abajo al primer poste.
Fue ya sobre el final cuando ambos equipos se animaron. En un contragolpe, Luca Martínez Dupuy por poco sorprende con un disparo desde el borde del área que se fue apenas por un costado del poste. Por su parte, Chivas lanzó un centro en un tiro de esquina que se le complicó a Jurado, quien se siguió de largo al tratar de cortarlo, pero dejándole una oportunidad clara y con el arco descubierto al "Cotorro" González, pero este terminó cabeceando por arriba.
Parecía que todo iba a quedar sin festejos en las gradas. Sin embargo, en el último suspiro del tiempo de compensación, Ricardo Marín recentró un balón al área en lugar de buscar el remate. Esto destanteó a la defensa rival y dejó solo a Roberto "Piojo" Alvarado", que entró de frente para disparar con potencia y sellar el 1-0 definitivo.
De esta manera, el Rebaño, después de haber iniciado el torneo con el pie izquierdo, aprovechó la localía y respondió a su afición sumando sus primeros puntos. Ahora, el próximo viernes 31 buscará mantener el ánimo cuando le toque visitar al Club Puebla. Por su parte, Bravos, tras dos derrotas consecutivas, deberá reponerse para recibir ese mismo día a Pumas en Ciudad Juárez.