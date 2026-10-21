Chivas derrotó a Necaxa con un autogol y entre abucheos

El Guadalajara venció 1-0 a un Necaxa que sigue sin levantar cabeza, dentro de la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito se ubicaron en el segundo lugar de la clasificación con 23 puntos, a uno del líder América que el miércoles visitará al Atlas.

TE PUEDE INTERESAR: Lo bueno, lo malo y lo feo de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

"Todos nos acostumbramos a que el equipo tenga mucho brillo y mucho volumen de juego, y que domine con claridad, pero hay que darle mérito al rival", dijo Milito luego de que su equipo fuera despedido entre abucheos y silbatinas de su propia afición.

"Realmente fue un partido muy complejo, tuvimos oportunidades para abrir el marcador y cuando eso no sucede y pasa el tiempo, el partido se pone muy cuesta arriba ante la necesidad de ganar los tres puntos", añadió.

Bajo la conducción del peruano Juan Reynoso, los Rayos del Necaxa sufrieron su octava derrota y suman once jornadas sin ganar. Los magros resultados mantienen al equipo con nueve unidades en la decimoséptima posición.

"A veces traes la racha en contra, y estamos en ese momento. Puede ser muy simplista esta conclusión, pero en el trámite del partido el primer tiempo fue parejo y en el segundo sale figura su arquero", resumió Reynoso.

El entrenador tomó el mando necaxista a partir de la novena jornada y no ha podido ganar en cinco partidos en los que cosechó cuatro derrotas y un empate.

El Rebaño consiguió su ajustado triunfo al minuto 77 con un gol en propia puerta de Agustín Oliveros. El defensa uruguayo se barrió en su área chica para tratar de cortar un servicio de Roberto "El Piojo" Alvarado.

Querétaro, dos derrotas al hilo

En el Estadio Libertad Financiera, el San Luis ganó su clásico ante el Querétaro por 2-1. El equipo potosino llegó a 16 puntos y está en el decimotercer puesto.

Mientras que el Querétaro -dirigido por el chileno Esteban González- sufrió su segunda derrota al hio, la cuarta en el torneo, y quedó con 20 unidades en el sexto peldaño de la tabla.

El chileno Felipe Mora adelantó 1-0 al San Luis con un toque dentro del área chica, al minuto 52 y Daniel Parra concedió el 2-0 en propia puerta, al 68'.

Alí Ávila acercó 2-1 al Querétaro con un penal al 74', pero su equipo no logró zafar de la derrota.

En otro partido de este martes, los Bravos de Juárez se confirmaron como el peor equipo del torneo al caer 1-0 ante los Potros de Hierro del Atlante.

Bravos 0-1 Atlante

Los Bravos del entrenador argentino Gustavo Lema se estancaron en el último lugar (18) al quedarse con cuatro puntos tras sufrir su derrota número once.

Bajo el mando del director técnico mexicano Miguel Herrera, los Potros llegaron a 14 unidades y están en decimoquinto lugar.

Nicolás Carrera marcó el único gol del partido con un remate de cabeza al minuto 76. AFP