Lo bueno, lo malo y lo feo de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

Se jugó la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y aquí en Sports Illustrated México te traemos 'Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo' de esta fecha.

LO BUENO: América, Cruz Azul y Santos

América, Cruz Azul y Santos triunfaron en grande durante esta jornada.

Las Águilas mostraron todo su poderío en León, donde vencieron 5-3 a La Fiera.

Los tantos azulcrema fueron de Henry Martín (penalti), Carlos Álvarez, Erick Sánchez, Óscar Perea y Brian Rodríguez.

Por La Fiera anotaron 'Plátano' Alvarado, Iván Moreno e Ismael Díaz.

Con este resultado, las Águilas llegaron a 24 puntos, ubicándose en el liderato general.

Además, el cuadro azulcrema, que la semana pasada celebró su aniversario 110, es -junto a Cruz Azul- el equipo más goleador del torneo con 27 tantos.

Su máximo artillero es el capitán Henry Martín con 7 tantos.

Por su parte, el Santos sigue en plan grande y ya suma cinco triunfos consecutivos, lo que lo ha llevado al noveno puesto con 16 puntos. Así que los Guerreros sueñan con la Liguilla.

El equipo lagunero goleó 5-0 al Querétaro con hat-trick del joven delantero mexicano Tahiel Jiménez, quien solo cuenta con 20 años de edad.

Eduardo Aguirre y Javier Güémez hicieron los otros dos tantos del cuadro albiverde, que solo está a un punto de los puestos de Liguilla.

Por último, el Cruz Azul aplastó 5-0 a FC Juárez en la cancha del Estadio Azteca.

La Máquina goleó en casa a los Bravos gracias a las anotaciones de Andrés Montaño (3'), Carlos Rodríguez (23'), Omar Campos (45'), Agustín Palavecino (55') y Rogelio González (75').

El conjunto que dirige Joel Huiqui llegó a 20 puntos y volvió al triunfo después de un mes.

La Máquina, junto al Club América, es el equipo más goleador del certamen con 27 tantos.

LO MALO: Bravos de Juárez no da una

Siguiendo con ese cotejo en el Coloso de Santa Úrsula, Lo Malo de la Jornada 12 se lo lleva FC Juárez, pues es el peor equipo del torneo Apertura 2026, con solo 4 puntos, producto de 1 triunfo, 1 empate y ¡10 derrotas!

Juárez tiene 8 goles a favor y 31 en contra, por lo que es la peor ofensiva y la peor defensa, en un torneo de auténtica pesadilla.

LO FEO: Juan Brunetta pasó de héroe a villano

Tigres igualó 1-1 con Chivas en el Estadio Akron, donde Juan Brunetta pasó de héroe a villano.

El argentino abrió el marcador al minuto 36, pero se fue expulsado al 45’, luego de una terrible entrada sobre Leonel Calderón.

El futbolista de Tigres perdió la cabeza y con la pierna extendida y los tacos por delante hizo contacto con la pierna de Calderón.

Sin Brunetta en la cancha, Tigres conservó el 1-0 hasta el minuto 77, cuando apareció Jordan Carrillo para vencer a Nahuel Guzmán y establecer el empate.

Los Felinos llegaron a 14 puntos y se quedaron en el sitio 13 de la tabla general, a cuatro unidades de la Liguilla.

Brunetta, debido a su imprudencia, se perderá la jornada 13 ante el León en el Volcán.