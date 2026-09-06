Chivas golea al Atlético de San Luis y ya es sublíder
Chivas derrotó 3-0 a San Luis en el Estadio Libertad Financiera, dentro de la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El Rebaño sagrado necesitó apenas seis minutos para abrir el marcador. Hubo un remate al poste y, en su intento por evitar el peligro, el guardameta Andrés Sánchez terminó enviando el balón hacia su propia portería. El autogol permitió que el conjunto rojiblanco tomara rápidamente el control del encuentro.
Te puede interesar: Jornada 7 Apertura 2026: fechas, horarios, dónde ver la Liga MX y qué juegos se reprograman
El arranque visitante no dio oportunidad de reacción al Atlético de San Luis. Cuatro minutos después apareció Ricardo Marín para ampliar la diferencia y colocar el 2-0. Una buena acción colectiva dejó al delantero en posición para finalizar el ataque y encaminar la victoria antes de cumplirse el primer cuarto de hora.
San Luis intentó recomponerse después del golpe doble, pero careció de claridad para generar peligro y romper el orden defensivo de su rival. Chivas administró la ventaja, protegió los espacios y evitó que los locales encontraran un gol capaz de cambiar el desarrollo del partido.
La tarde se complicó todavía más para el cuadro potosino con la lesión de Andrés Sánchez. El guardameta abandonó el terreno de juego entre lágrimas al minuto 32, una situación que encendió las alarmas en el conjunto potosino.
Guadalajara no necesitó asumir demasiados riesgos durante la segunda mitad. Con una ventaja cómoda, manejó el ritmo, cerró las vías de ataque del equipo local y esperó el momento indicado para sentenciar el encuentro.
El tercer tanto llegó al minuto 80 por conducto de Richy Ledezma. El mediocampista apareció para establecer el 3-0 definitivo y completar una actuación contundente del conjunto rojiblanco, que aprovechó sus oportunidades y mantuvo intacta su portería.
Con este resultado, Chivas llegó a 14 puntos y ascendió provisionalmente al segundo lugar de la clasificación. Atlético de San Luis, en contraste, sufrió una derrota dolorosa frente a su afición y cayó al decimoquinto puesto con seis unidades.