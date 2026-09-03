Jornada 7 Apertura 2026: fechas, horarios, dónde ver la Liga MX y qué juegos se reprograman
La Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX será una fecha atípica, pues no se disputará completa debido a la participación de Toluca, León, América y Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup. Por ello, cuatro encuentros serán reprogramados, mientras que los otros cinco se jugarán este fin de semana, en una fecha que llega después de seis jornadas que ya comienzan a marcar diferencias en la clasificación.
Los cinco partidos que sí se disputarán en esta jornada serán Juárez vs. Pachuca, Atlético de San Luis vs. Chivas, Tigres vs. Necaxa, Atlas vs. Atlante y Cruz Azul vs. Santos Laguna.
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Los cuatro encuentros aplazados son Puebla vs. Toluca, Querétaro vs. Monterrey, América vs. Tijuana y Pumas vs. León, por lo que la clasificación todavía tendrá movimientos importantes una vez que estos compromisos sean disputados.
América llega como líder e invicto con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate. Detrás aparecen Toluca y Tijuana, ambos con 13 unidades, mientras que Atlas, Chivas, Querétaro, León y Puebla completan los primeros puestos de una zona alta que luce muy competida y en la que varios equipos buscan mantenerse cerca de la cima.
En el otro extremo, Santos Laguna y FC Juárez viven un complicado inicio de torneo. Los Guerreros apenas suman un punto después de seis jornadas, mientras que los Bravos todavía no consiguen ganar y tienen la peor defensa del campeonato. Pachuca y Tigres, con cinco puntos cada uno, también necesitan reaccionar para no comenzar a rezagarse en la pelea por los primeros lugares.
Canales de transmisión de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa para transmitirse en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 4 de septiembre
- 21:00 | FC Juárez vs Pachuca | FOX One
Sábado 5 de septiembre
- 17:00 | Atlético de San Luis vs Chivas | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN
- 19:00 | Tigres UANL vs Necaxa | Fox One, Azteca 7
- 21:00 | Atlas vs Atlante | 21:00 horas | ViX Premium, TUDN
Domingo 30 de agosto
- 20:00 | Cruz Azul vs Santos Laguna | TUDN Canal 5 y ViX