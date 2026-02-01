Chivas, líder invicto, vence al San Luis con polémico gol de la ‘Hormiga’ González

Durante el partido entre Atlético de San Luis y Chivas, correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026 con México, el Cuerpo Arbitral se apoyó en la tecnología del #SAOT para dar por bueno el gol anotado por el jugador Armando González, de Chivas.#ConMéxicoC26 | #ADSLCHI pic.twitter.com/csEGQTAC7a