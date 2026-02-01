Chivas, líder invicto, vence al San Luis con polémico gol de la ‘Hormiga’ González
Las Chivas de Guadalajara dominan el Clausura 2026 de la Liga MX al mantenerse en lo más alto de la tabla al imponerse de visita 3-2 sobre el Atlético de San Luis en la Jornada 4, en un duelo intenso que estuvo marcado por remontadas y una jugada polémica que encendió la discusión arbitral. Con este resultado, el Rebaño Sagrado sigue como líder indiscutido del torneo con cuatro triunfos en cuatro partidos.
El encuentro comenzó cuesta arriba para San Luis cuando, al minuto 31, Richard Ledezma abrió el marcador para Chivas tras recibir un balón en el área y definir con precisión para el 0-1 visitante.
Sin embargo, la respuesta potosina fue inmediata. Apenas al minuto 36, el Atlético de San Luis igualó el marcador desde los once pasos, con João Pedro transformando un penal tras una mano dentro del área, poniendo el 1-1 antes del descanso.
En tiempo agregado de la primera mitad, Daniel Aguirre devolvió la ventaja a Chivas al 45′ + 3′ con un remate de cabeza tras un córner bien ejecutado, para el 1-2 momentáneo.
La intensidad se trasladó al segundo tiempo y, apenas iniciado el complemento, João Pedro volvió a aparecer para el San Luis. Al minuto 46, el delantero definió dentro del área y puso el 2-2 que mantenía a los locales en la pelea.
El momento más polémico del partido llegó al minuto 49 cuando Armando “La Hormiga” González conectó de cabeza un centro desde la derecha para poner el 2-3 definitivo. Aunque la jugada fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada en el inicio de la acción, el tanto fue dado por bueno, situación que generó debate entre jugadores y la afición rojiblanca.
Chivas, se mantiene así invicto y como líder absoluto del Clausura 2026, demostrando consistencia pese a la presión que empieza a notarse tras el arranque del torneo.