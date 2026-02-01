Por fin gana: América vence 2-0 al Necaxa y Fidalgo se despide de las Águilas
Tras cuatro fechas del Clausura 2026, por fin terminó la sequía de triunfos para las Águilas del América, quienes se impusieron 2-0 a los Rayos del Necaxa en la Jornada 4, en un partido que los de Coapa resolvieron con autoridad durante el primer tiempo y que le permitió sumar tres puntos importantes en el arranque del torneo. Las Águilas regresaron a la senda del orden y contundencia ante un rival que nunca logró reaccionar.
El equipo azulcrema abrió el marcador al minuto 36 por conducto de Brian Rodríguez. El uruguayo aprovechó la floja marca y desde fuera del área sacó un disparo al ángulo para marcar un auténtico golazo.
Apenas tres minutos después, al 39, Víctor Dávila amplió la ventaja para el América. Bran Rodríguez descolgó por izquierda para meterse al área y ceder al centro al atacante chileno, quien definió con precisión dejando sin opciones a la defensa visitante y encarrilando el partido antes del descanso.
En la segunda mitad, el América bajó el ritmo, administró la ventaja y priorizó el orden defensivo. Necaxa intentó adelantar líneas, pero careció de claridad en el último tercio del campo y se topó con una zaga azulcrema bien plantada, que neutralizó cualquier intento de reacción.
Una de las notas relevantes del encuentro fue la ausencia del español Álvaro Fidalgo, quien no fue considerado para este compromiso. Horas antes del partido, se confirmó que el mediocampista dejará al América para continuar su carrera en el Betis de España, cerrando así una etapa importante con el conjunto de Coapa.
Con este resultado, el América culminó su sequía de falta de triunfos en el inicio del Clausura 2026, mientras que el Necaxa sigue en un mal inicio, sumando su tercera derrota en cuatro juegos.