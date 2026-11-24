Las Chivas de Gabriel Milito terminaron la fase regular del Apertura 2026 como líderes de la Liga MX por primera vez en 15 años gracias a ser la defensa menos goleada del torneo, aunque llegan a la Liguilla con menos gol que hace seis meses y con cinco de sus nueve victorias ganadas por 1-0.

El Rebaño recibió 15 goles en 17 jornadas, un promedio de 0.88 por partido, cinco menos que el Pachuca, la segunda mejor defensa del campeonato y su rival en cuartos de final, pero entre los ocho equipos que disputarán el título, solo León, con 25, anotó menos que los rojiblancos, que sumaron 27.

El triunfo por 1-0 sobre Cruz Azul en la última jornada resume el semestre del Guadalajara: Le bastó un gol de Efraín Álvarez y su portería en cero ante la segunda mejor ofensiva del torneo para terminar en la cima.

¿Cómo cambió Chivas sin Hormiga González?

La baja de gol coincidió con la salida de Armando "Hormiga" González, quien fichó por el Olympiacos de Grecia en agosto. En el Clausura, con él en el ataque, el Rebaño estableció su récord de puntos en la era de los torneos cortos, con 36, y tuvo el segundo mejor ataque de la Liga MX, con 33 goles, 12 de ellos del delantero, el 36.4 por ciento

En el Apertura, Chivas anotó seis goles menos y repartió la responsabilidad entre varios futbolistas. Ricardo Marín fue el máximo anotador del equipo, con seis, seguido por Roberto "Piojo" Alvarado y Santiago Sandoval, con cinco cada uno.

Ninguno se acercó a los registros de González, pero Chivas sumó solo tres puntos menos que en el semestre anterior, al ganar dos partidos menos que en el Clausura, duplicó sus empates, de tres a seis, y redujo sus derrotas de tres a dos.

¿Qué tan sólida es su defensa?

Por primera vez desde el Clausura 2016, el Guadalajara terminó la fase regular como el equipo menos goleado de la Liga MX.

Raúl "Tala" Rangel dejó su portería en cero en siete de los 16 partidos que disputó y el Rebaño fue el único club que acabó invicto como visitante.

Además, el Rebaño fue el equipo que más puntos sumó en casa, con 19, y acumula 22 partidos seguidos sin perder en el Estadio Akron cuando anota primero.

Cuando recibe el primer gol, el panorama cambia. En los cinco partidos del Apertura en los que se puso abajo en el marcador, rescató tres empates y sufrió dos derrotas, sin una sola remontada, una cuenta pendiente para una Liguilla en la que una desventaja en la serie lo obligaría a arriesgar.

¿Qué tanta amenaza es el Pachuca?

El primer rival del Guadalajara rumbo a su decimotercer título de liga tiene la segunda mejor defensa del Apertura y al máximo anotador del torneo.

Salomón Rondón marcó 17 de los 31 goles de Pachuca en la fase regular, uno más que los tres principales goleadores de Chivas juntos. El venezolano le quitó al Rebaño la victoria en el Estadio Hidalgo en la sexta jornada, cuando empató 1-1 de penal al minuto 78, después de que Alvarado adelantó al Guadalajara al minuto 3. Los Tuzos llegan a cuartos de final con cuatro victorias consecutivas.

Las Chivas cerrarán la serie en su casa, el mundialista Estadio Akron, en la que un empate global le bastará para avanzar en busca de su primer título desde el Clausura 2017.