Chivas rescata el empate ante Tigres con gol de Jordan Carrillo

Jordan Carrillo salió de la banca para darle a Chivas el gol que evitó la derrota en el estadio Akron. El Guadalajara empató 1-1 con Tigres, que se había adelantado con una anotación de Juan Brunetta, pero perdió al argentino por expulsión antes del descanso.

El resultado dejó al equipo de Gabriel Milito con 20 puntos en la cuarta posición del Apertura 2026. Tigres, dirigido por Víctor Manuel Vucetich, llegó a 13 unidades y quedó en el decimotercer lugar.

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Brunetta adelanta a Tigres y después ve la roja

La ventaja de los visitantes llegó al minuto 36. Brunetta sacó un disparo raso y cruzado para poner el 1-0 y sumar su séptimo gol del torneo, en el que también registra cuatro asistencias.

Sin embargo, el argentino fue expulsado al 45+1’. Tigres se quedó con diez jugadores antes de terminar la primera mitad y tuvo que afrontar el resto del encuentro sin uno de sus principales referentes ofensivos.

Jordan Carrillo aparece desde la banca

El empate llegó al minuto 77 por conducto de Jordan Carrillo. El futbolista, quien había ingresado de cambio, venció al portero Nahuel Guzmán para establecer el 1-1.

Su anotación permitió a Chivas rescatar un punto en casa y alcanzar las 20 unidades. Tigres terminó con un empate un partido en el que pasó de tener la ventaja a jugar en inferioridad numérica.