Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la doceava fecha del balompié mexicano, donde destaca el Chivas vs Tigres y León vs América.
La Liga MX regresa con la Jornada 12 del Apertura 2026 con una serie de partidos de gran peso, donde destaca el Chivas vs. Tigres, León vs América y Cruz Azul vs FC Juárez.
La Fecha 12 del Apertura 2026 inicia este viernes 16 de octubre, donde destaca el partido entre Atlante y Pumas. En la jornada sabatina el foco se lo lleva el Chivas vs. Tigres, mientras que el domingo la jornada culmina con el Monterrey vs Pachuca.
Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026
Viernes 16 de octubre
- 19:00 | Necaxa vs Atlas
- 21:00 | Tijuana vs Puebla
- 21:00 | Atlante vs Pumas
Sábado 17 de octubre
- 17:00 | Santos vs Querétaro
- 17:07 | Chivas vs Tigres
- 19:00 | Toluca vs Atlético de San Luis
- 19:00 | León vs América
- 21:00 | Cruz Azul vs FC Juárez
Domingo 18 de octubre
- 19:00 | Monterrey vs Pachuca
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