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Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026: Todos los marcadores

Se juega la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la doceava fecha del balompié mexicano, donde destaca el Chivas vs Tigres y León vs América.
Redacción SI México|
Se juega la Jornada 12 de Apertura 2026.
Se juega la Jornada 12 de Apertura 2026. | MexSport Sports Agency

La Liga MX regresa con la Jornada 12 del Apertura 2026 con una serie de partidos de gran peso, donde destaca el Chivas vs. Tigres, León vs América y Cruz Azul vs FC Juárez.

La Fecha 12 del Apertura 2026 inicia este viernes 16 de octubre, donde destaca el partido entre Atlante y Pumas. En la jornada sabatina el foco se lo lleva el Chivas vs. Tigres, mientras que el domingo la jornada culmina con el Monterrey vs Pachuca.

Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026

Viernes 16 de octubre

  • 19:00 | Necaxa vs Atlas 
  • 21:00 | Tijuana vs Puebla 
  • 21:00 | Atlante vs Pumas 

Sábado 17 de octubre

  • 17:00 | Santos vs Querétaro 
  • 17:07 | Chivas vs Tigres 
  • 19:00 | Toluca vs Atlético de San Luis 
  • 19:00 | León vs América 
  • 21:00 | Cruz Azul vs FC Juárez 

Domingo 18 de octubre

  • 19:00 | Monterrey vs Pachuca 
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Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

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