Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026: Todos los marcadores

La Liga MX regresa con la Jornada 12 del Apertura 2026 con una serie de partidos de gran peso, donde destaca el Chivas vs. Tigres, León vs América y Cruz Azul vs FC Juárez.

La Fecha 12 del Apertura 2026 inicia este viernes 16 de octubre, donde destaca el partido entre Atlante y Pumas. En la jornada sabatina el foco se lo lleva el Chivas vs. Tigres, mientras que el domingo la jornada culmina con el Monterrey vs Pachuca.

Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026

Viernes 16 de octubre

19:00 | Necaxa vs Atlas

21:00 | Tijuana vs Puebla

21:00 | Atlante vs Pumas

Sábado 17 de octubre

17:00 | Santos vs Querétaro

17:07 | Chivas vs Tigres

19:00 | Toluca vs Atlético de San Luis

19:00 | León vs América

21:00 | Cruz Azul vs FC Juárez

Domingo 18 de octubre

19:00 | Monterrey vs Pachuca