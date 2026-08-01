Chivas rescata un empate ante Puebla bajo la lluvia
Chivas no pudo de visitante ante Club Puebla. Entre las atajadas de Ricardo Gutiérrez, que salió inspirado, y una lluvia intensa que mermó el cierre, el Rebaño se quedó con ganas de una victoria antes de debutar en la Leagues Cup.
La actividad de este encuentro de la fecha 3 del Apertura 2026 se llevó a cabo desde el Estadio Cuauhtémoc. Los rojiblancos venían de sumar sus primeros puntos en casa tras derrotar de último minuto a Bravos. En tanto, los poblanos llegaban tras ser remontados de visitante ante Cruz Azul.
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Ricardo Gutiérrez salvando al Puebla desde el inicio
Chivas había empezado mejor y, de hecho, había amenazado con el gol tempranero, pero el portero poblano, Ricardo Gutiérrez, le negó el tanto en tres ocasiones. Primero, con una doble atajada a un disparo de larga distancia de Roberto "Piojo" Alvarado y un contrarremate de palomita de Armando "La Hormiga" González. Después, deteniéndole otro mano a mano a "La Hormiga", donde, con un desvío, apenas mandó la pelota al poste para mantener su arco en ceros.
El Rebaño controlaba las acciones, pero pasado el primer cuarto de hora bajó la intensidad. Esto fue aprovechado por "La Franja", que, en su primera llegada hasta el minuto 26, Emiliano Gómez disparó por el sector izquierdo, y aunque Raúl "Tala" Rangel la sacó, dejó el rechace al centro para que Eduardo Mustre solo se encargara de empujarla al fondo para el 1-0 poblano.
Los tapatíos no querían irse al descanso abajo, por ello se lanzaron por el empate. Pero Daniel Aguirre, con una media vuelta, mandó su disparo apenas por un costado, y luego, en el agregado de la primera parte, Bryan González buscó el ángulo superior izquierdo, aunque una vez más Gutiérrez salvó la ventaja del Club Puebla.
Alvarado rescata el empate para Chivas
Para la segunda parte, Chivas retomó su dominio de los pies de Alvarado. El "Piojo" amenazó con un primer intento que reventó una vez más el metal de la portería. Volvió a probar suerte, ahora con un tiro de larga distancia que Gutiérrez mandó a tiro de esquina. Y en la jugada siguiente, tras cobrar en corto el córner, en su tercera oportunidad, Alvarado, con un amague, se metió al área, se acomodó el balón a su izquierda y sacó un disparo cruzado que por fin movió las redes para el tanto del empate 1-1 al 63'.
Ya con la igualdad, el Rebaño buscó ahora la ventaja. Pero por más que presionaban, la claridad en el último tramo empezó a perderse. Solamente encontraron dos intentos de Ángel Sepúlveda, un disparo raso y un remate de cabeza, ambos nuevamente contenidos por el arquero de "La Franja".
Además, la lluvia que acompañó el juego desde el arranque del complemento comenzó a ser factor. Y es que, sobre la recta final, el diluvio comenzó a ser cada vez más fuerte, al grado de que impedía la circulación del esférico. Fue así como, por más que Chivas lo intentara, entre la defensa poblana y el clima, el marcador ya no se movió, quedando en empate.
Ahora van por la Leagues Cup
De esta manera, ambos equipos ponen pausa a la Liga MX con 4 puntos. Ahora, a partir de la próxima semana, afrontarán la Leagues Cup 2026. Chivas debutará el miércoles 5 de agosto, a las 20:30 horas, ante LAFC; mientras Puebla hará lo propio contra Portland Timbers el jueves 6, a las 20:30 horas.