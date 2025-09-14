Las Chivas rompen los pronósticos y se llevan el Clásico Nacional tras vencer al América
El mantra se cumplió en el Clásico Nacional. La frase que se repetía constantemente durante la semana se convirtió en verdad: “no importa cómo se llegue a este partido”. Así lo demostraron las Chivas, que sorprendieron y rompieron los pronósticos para llevarse el triunfo como visitantes por 2-1 sobre las Águilas del América.
El Guadalajara llegó al Clásico como la víctima, al ser antepenúltimo lugar de la tabla, ante un América que era sublíder y que venía desplegando un mejor juego que su rival. Pero eso en el futbol no cuenta y así lo demostró el Rebaño Sagrado, que con más corazón que otra cosa se llevó la victoria.
Te puede interesar: Resultados de la Jornada 8 del Apertura 2025
El plan trazado por Diego Milito salió a la perfección para Chivas: llegó al estadio de la Ciudad de los Deportes con la consigna de no perder y buscar una sola que le diera el triunfo… y así fue.
América fue amo y señor del primer tiempo, con el francés Allan Saint-Maximin siendo el motor de ataque de las Águilas por el sector izquierdo, acompañándose de Álvaro Fidalgo y buscando al frente a Rodrigo Aguirre. Por su parte Chivas apostó a defenderse, jugando sin un centro delantero nominal, dejando adelante al ‘Piojo’ Alvarado y a Cade Cowell para buscar un contragolpe.
Las llegadas americanistas fueron constantes durante los primeros 20 minutos, mientras que Chivas supo aguantar hasta bajar la intensidad de los locales, quienes antes de que terminara la primera parte veían cómo Fidalgo, su cerebro en el campo, sufría un golpe en la rodilla que le dejaría fuera para la segunda parte.
Y fue ahí, en el segundo capítulo del juego, cuando las Chivas lograron equilibrar el encuentro, pues sin Fidalgo, América perdió control, aunado a que el francés Saint-Maximin bajó el nivel y se perdió por la banda izquierda, dejando de crear el peligro que había generado en la primera parte.
El Guadalajara se creció y la recompensa llegó al 63’, con un pase al corazón del área por parte de Erick Gutiérrez para que Roberto ‘Piojo’ Alvarado cerrara la pinza y marcara el gol de las Chivas, ese que quebraba la quinielas que ponían al América como favorito.
Tras el gol, América realizó cambios mandando a Henry Martín al campo, junto a Jonathan Dos Santos y la Pantera Zúñiga, mientras que Chivas refrescó su ataque, al ingresar a la Hormiga González y quien minutos adelante aprovecharía los espacios para marcar el segundo gol del Rebaño, mismo que enfilaba al Guadalajara al triunfo.
Con el 2-0 en contra, América empujó de nueva cuenta, mientras que Chivas se replegaba y perdía a su mejor hombre, Roberto Alvarado, por una lesión. Los ánimos crecieron e incluso se presentó un conato de bronca, producto de la frustración americanista por verse abajo en el marcador.
Cerca del final, al 88’, Alejandro Zendejas anotó un gol de tiro libre que le puso emoción al cierre del juego, con el árbitro Óscar Mejía dando muchos minutos de reposición, pero que no fueron suficientes para un América desesperado, viendo cómo caía ante el odiado rival, ese que en este torneo no estaba pasando un buen momento, pero que entendió que los juegos se ganan con goles y orgullo y no con la posición de la tabla.